Gynäkologin Dr. Christine Seitz spricht über minimalinvasive Chirurgie

Von: Kristin Weber

Dr. Christine Seitz, leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, stellte in ihrem Vortrag die minimalinvasive Chirurgie in der Gynäkologie vor. © Kristin Weber

Die Vorträge im Klinikum Werra-Meißner in Eschwege heißen nun „Medizin im Gespräch“, denn die Referenten wollen gerne auch die Fragen des Publikums beantworten.

Eschwege – So wie Dr. Christine Seitz, leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie stellte in ihrem Vortrag im Nebenraum der Cafeteria die minimalinvasive Chirurgie in der Gynäkologie vor.

Kurz gesagt: Aufschneiden war gestern, heute blicken die Mediziner lieber durch ein Schlüsselloch in den Bauch. Dabei nutzen die Ärzte während der OP eine Miniatur-Kamera, mit der sie in den Körper hineinschauen und so ihre Instrumente dirigieren können. Der Vorteil sei dabei, dass keine größeren Schnitte gemacht werden müssen und auch nur kleine Narben zurückblieben. Auch nach der OP könne sich die Patientin mit weniger Schmerzen schneller erholen. Viele Eingriffe könnten sogar ambulant vorgenommen werden, und auch das Infektionsrisiko sei geringer.

Anhand von anschaulichen Bildern zeigte die Ärztin, welches die gängigsten Eingriffe in ihrer Praxis sind, wie etwa das Entfernen von Polypen – das sind Ausstülpungen der Schleimhaut in der Gebärmutter. Sie werden mit einer Gebärmutterspiegelung behandelt. Mit einer Schlinge kann die Schleimhaut abgetragen werden. Dabei ist das Instrument heiß, sodass die Gefäße gleichzeitig verödet werden und es zu nur zu geringen Blutungen kommt. Anhand eines anschaulichen Videos, dass sie während eines solchen Eingriffs aufgenommen hatte, ließ die Ärztin ihre Zuhörerinnen an dem eindringlichen Blick in den Körper teilhaben.

Auf gleiche Weise werden auch Myome entfernt, gutartige Muskelgeschwulste, erklärte sie. Wenn diese zu groß sind und die Patientin bereits in der Menopause ist, könne auch die Gebärmutter ganz entfernt werden. Solange ein Kinderwunsch bestehe, konnte die Ärztin aber Entwarnung geben: „Die Gebärmutter regeneriert sich gut, deshalb kann man auch nach einer Myom-Ausschabung immer noch entbinden.“

Mit der Bauchspiegelung schließlich könne man die Gebärmutter von außen betrachten und Veränderungen dort entfernen, wie etwa Zysten am Eierstock. Aber nicht immer muss geschnitten werden. Eine Endometriose etwa, bei der sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter befindet und Schmerzen verursacht, könne auch mit einer Hormontherapie behandelt werden.

Um Probleme zu erkennen, sei es für die Frauen wichtig, bei ihrem Gynäkologen die regelmäßigen Prophylaxe-Untersuchungen zu machen. Ultraschalluntersuchungen müssten Kassenpatientinnen dabei allerdings selbst zahlen. Um Senkungszuständen der Beckenorgane wie Blase, Gebärmutter und Enddarm vorzubeugen, könnte auch Beckenbodengymnastik helfen. Ansonsten könnten diese durch aufgenähte Bänder gehalten werden. „Es gilt aber immer, zuerst die konservativen Methoden auszuschöpfen, bevor man operiert“, sagte die Ärztin. Bei jedem Punkt ging die Medizinerin auf die Fragen der Frauen ein und erläuterte die Zusammenhänge. Nach der Coronapause finden die Vorträge im Klinikum nun wieder regelmäßig einmal im Monat statt. Der nächste wird von Dr. Henning Köhler, Leitender Oberarzt in der Kardiologie und Angiologie, gehalten, und zwar am 29. August um 19 Uhr in der Cafeteria. Dann geht es um die Periphere arterielle Verschlusskrankheit. (Kristin Weber)