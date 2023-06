Stadtschmuck-Aktion des Eschweger Einzelhandels zum Johannisfest läuft an

Von: Emily Spanel

Gemeinsame Aktion Stadtschmuck zum Johannisfest: (von links) Organisator Uwe Gondermann, Sabine Schmidt (Buchhandlung Heinemann), Miriam Gerke (Tourist-Info), Bürgermeister Alexander Heppe, Joana Wöhl (Wöhl für Genießer) und Achim John (Geller Sport und Jagd). © Emily Hartmann

Eschwege – Eschwege putzt sich heraus: Pünktlich zum Johannisfest (29. Juni bis 3. Juli) wird sich die Stadt über und über geschmückt in den traditionellen blau-weißen Farben präsentieren; mit Wimpelketten, Fahnen, Schärpen – und so einigen ganz besonderen Neuheiten. Denn der Kreativität der Eschweger Einzelhändler ist in diesem Jahr keine Grenze gesetzt: „Viele machen mit und sind über alle Maßen um unser Johannisfest bemüht“, sagt Organisator Uwe Gondermann fröhlich. Und nicht nur der Stadtschmuck kann ab sofort erworben werden – auch die Eschweger selbst können sich mit den eigens zum Johannisfest herausgegebenen, exklusiven Stücken schmücken. „Die Einzelhändler stehen und arbeiten mit der Stadtschmuck-Aktion hervorragend zusammen“, lobt Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe. „Wenn sich Stadt und Eschweger zum Fest der Freuden herausputzen, ist das Lokalpatriotismus pur.“ Stadtschmuck zum Johannisfest kann ab sofort erworben werden bei: . der Buchhandlung Heinemann sowie in der Filiale Heinemann Plus. Hier sind Schärpen am Band in verschiedenen Breiten, Stockfahnen (30x45 Zentimeter), blau-weiße Fahnen (90x150 Zentimeter) – auch mit Dietemann-Aufdruck – erhältlich. Wimpelketten, Krepppapier, Geschenkband und Papierfahnen, allesamt in Blau-Weiß, komplettieren das Angebot. . Weniger: Das Floristenteam Weniger bietet zum Johannisfest echtes Handwerk an. Auf Vorbestellung werden etwa feine Kopfkränzchen für die Kinder angefertigt; auch Schulschilder und Schärpen nach Maß gehören zum Angebot. Vivathochstöckchen sind hier ebenfalls zu bekommen. . Wöhl: Das Familienunternehmen Wöhl präsentiert zum Johannisfest Individuelles, Seltenes und Exklusives. Blumen-Anstecker und -kronen, Blütenohrringe und -haarkämme etwa sind liebevoll aus präparierten Naturprodukten gefertigt. Eine namhafte Designerin aus Sylt hat eigens Johannisfest-Armbänder entworfen. . Tourist-Info: Die Tourist-Info bietet ganzjährig Produkte mit Lokalkolorit an: Genannt sei hier der Dietemann, mit dem Holzbrettchen, Schlüsselanhänger, Turnbeutel, Fleecedecken und Zinnfiguren bedruckt sind. Dazu kommen Eschwege-Magneten, Flaschenöffner und Tassen. Eigens für das Johannisfest wurde die Anzahl an blau- weißen Wimpelketten aufgestockt – hier sollte ein jeder fündig werden. . Geller Sport und Jagd: Hier können Fahnen erworben werden – das wohl gefragteste Produkt überhaupt zum Johannisfest. (Emily Hartmann)