Heuberg: Garagen am Bolzplatz am Ende des Lindenwegs werden aufgewertet

Von: Tobias Stück

Vier Tage war hier immer was los: Dutzende Jugendliche gestalteten die Garagen neu. © Kathrin Münkel

Die Heuberger Jugend verbrachte ihr langes Fronleichnam-Wochenende nicht nur bei blauem Himmel im Freien, sondern auch gemeinsam. Sie beteiligten sich an der Gestaltung der Garagen am Bolzplatz in ihrem Quartier.

Eschwege – Entstnaden ist das umfangreiche Projekt vor über einem Jahr mit Anfragen aus verschiedenen Ecken der Bewohnerschaft an das Quartiersmanagement, ob die Garagenwände von den unschönen Schmierereien befreit werden können. „Den Spaziergängern über den grünen Heuberg stößt dieser Ort schon seit Jahren unangenehm ins Auge“, sagt Kathrin Münkel vom Quartiersmanagement.

Nachdem es von allen Seiten grünes Licht gab, suchte Kathrin Münkel über die Heubergzeitung Hobbykünstler und unentdeckte Talente für die große Freiluftgaleriefläche. Voller Freude meldeten sich Tobias Werner, der hier schon auf die Grundschule ging, und Tina Vardanyan, sie selbst lebt auf dem Heuberg seit vielen Jahren sowie zahlreiche Jugendliche aus dem Quartier, die es gemeinsam anpacken wollten. Maja, Gino und Kim beteiligten sich, „weil es cool ist, was Neues auszuprobieren. Legal sprayen zu dürfen, ist die große Verführung und das noch auf dem Heuberg, wo wir wohnen.“ Gemeinsam wurden Motive ausgewählt und bei einigen Treffen schlussendlich ein Konsens gefunden.

Am vergangenen Mittwoch ging es mit dem Graffiti los. Mit 20 ehrenamtlichen fleißigen Sprayern war ein rascher Fortschritt zu erkennen. Sie bekamen Kniffs und Tricks von Tobias gezeigt und durften ganz viel mitgestalten. Mohamad entwarf einheitliche Namenslogos für die Kids. Sein Hintergedanke dabei ist, dass Schmierer das Kunstwerk nicht zerstören. „Alle erkennen, wer mitgewirkt hat und unter Kumpels hat man Respekt.“ Am Donnerstag arbeiteten die Jugendlichen ab morgens mit, selbst nach über zehn Stunden und mehreren großen Pizzen wollte keiner nach Hause gehen. Bis zum Sonnenuntergang sprayten sie und waren unermüdlich bei der Sache, berichtet Kathrin Münkel.

„An vier Tagen waren wir die Hauptattraktion auf dem Heuberg, so viele Menschen hielten an, kamen am Tag drei- bis viermal vorbei um den Fortschritt zu bestaunen. „Hier standen viele ältere Leute und applaudierten uns“, berichtet Tina Vardanyan. „Wir waren ein echter Hingucker.“ Vorbeikommende Kinder halfen spontan mit und unterstützten das Projekt. Nur selten versammeln sich unabgesprochen und spontan so viele Heuberger jeden Alters auf dem Gehweg und kamen untereinander ins Gespräch. Gemeinschaftsstiftender könne ein verlängertes Wochenende nicht sein, findet Kathrin Münkel.

Die Heuberger Freiluftgalerie finden Interessierte am Ende des Lindenwegs. Am 13. Juli wird das Kunstwerk gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, den Förderern von Demokratie leben bei der Familienrallye, einer Veranstaltung aus der Reihe des Heubergsommers, zu der alle Familien eingeladen sind, offiziell eingeweiht. red/ts