Heutet startet das Open Flair: Festival ist wieder ausverkauft

Von: Theresa Lippe

Massendefekt ist eine der ersten Bands, die am ersten Tag auf der Seebühne ordentlich abgehen werden. © Schöggl, Lorenz

Alle Tickets für das Open-Flair-Festival 2022 sind verkauft. Die Vorfreude auf das Festival mit 20.000 Menschen in seiner bewährten Form ist nach zwei Jahren Pause riesig.

Eschwege – Ausverkauft haben die Organisatoren des Eschweger Festivals einen Tag vor dem Start des diesjährigen Open Flairs offiziell bestätigt. Viele Karten wurden bereits vor drei Jahren gekauft und behielten während der Coronapause des Festivals ihre Gültigkeit. „Danke an alle, die ihre Tickets in den vergangenen drei Jahren behalten haben, Danke an die, die jetzt erst Karten gekauft haben“, heißt es auf der Website des Festivals. Wer jetzt noch Tickets für das Open Flair 2022 haben will, muss private Angebote nutzen.

In den Kommentarspalten auf Facebook und Instagram gibt es einige Nutzer, die Eintrittskarten abgeben wollen. Dabei gilt aber Vorsicht, denn nicht selten kommt es bei Angeboten von Privatpersonen zu Betrugsversuchen. Privatkäufe sollten Interessierte nur tätigen, wenn ihnen der Ticketverkäufer bekannt und vertraut ist.

Für treue Festivalbesucher, die besonders schnell sind, gibt es die ersten 1000 Tickets für das Open Flair 2023 zu einem Sonderpreis von 89 Euro. Verkaufsstart ist Montag, 15. August, um 0 Uhr, im E-Werk in Eschwege und im Internet unter open-flair.de. Das Festival soll im kommenden Jahr von Mittwoch, 9. bis Sonntag, 13. August stattfinden.

Das Line-Up für dieses Jahr steht größtenteils bereits seit 2019 fest. Alle Künstlerinnen und Künstler, die bereits vor drei Jahren zugesagt hatten, werden auch in den kommenden Tagen in Eschwege auftreten. Mit zwei Ausnahmen: Die Husumer Punkrockband Turbostaat hat ihren Auftritt abgesagt. Das verkündeten die Open-Flair-Organisatoren am Montag. Wie die Band Turbostaat rund um Sänger Jan Windmeier selbst bekannt gab, hatte ein Mitglied Ende Juli einen Herzinfarkt, wurde umgehend operiert und befindet sich nun in der Rehabilitation. Als Ersatz wurde die Dortmunder Indie-Band Drens vom Veranstalter angekündigt. Ihren Musikstil beschreiben sie selbst als „Surfpunk“. Sie werden Freitag, 14.15 Uhr auf der Radio-Bob-Bühne stehen. Auch die schwedische Hard-Rock-Band Thundermother hat krankheitsbedingt ihren Auftritt für Donnerstag auf der Seebühne abgesagt. Die Rockband The New Roses aus Wiesbaden spielen stattdessen am Donnerstag ab 19.30 Uhr auf der Seebühne.

Der gestrige Tag stand im Zeichen der Anreise auf dem Campingplatz. Die Werra-Rundschau berichtet ab sofort täglich auf vier Sonderseiten.

(Theresa Lippe)