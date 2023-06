Hilfe bei der Wohnungssuche für Geflüchtete in Eschwege

Wissen, was es bedeutet, wenn man anderen hilft: Mercy Fidelis aus Nigeria und Christina Britsch vom Projekt Let’s work der Familienbildungsstätte. © Tobias Stück

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße Eschwege wird geschlossen. Familienbildungsstätte und Omnibus suchen Helfer, die Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen.

Eschwege – Mercy Fidelis weiß, worauf es ankommt, wenn man als Flüchtling Hilfe benötigt. Dreieinhalb Jahre hat sie in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) an der Stresemannstraße in Eschwege mit ihren beiden Töchtern gewohnt. Jetzt hat sie nach monatelanger Suche eine passende Wohnung in Eschwege gefunden. Der Weg dorthin war nicht leicht. Mit der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft im Herbst kommt diese Herausforderung auf Dutzende weitere Menschen zu.

Die Familienbildungsstätte und die Freiwilligenagentur Omnibus suchen deshalb Ehrenamtliche, die die Wohnungssuchenden unterstützen können.

Die große GU für bis zu 140 Menschen in Eschwege muss bis zum 31. Oktober aufgelöst werden. Als Grund für die Schließung wurden in der jüngsten Sitzung des Kreistags Werra-Meißner Brandschutzauflagen genannt. Derzeit sind 94 Menschen in vier Gebäuden des ehemaligen Pharmaunternehmens Woelm bzw. Julphar an der Stresemannstraße oberhalb des Stadtbahnhofs untergebracht. Als Ersatz für die Eschweger GU beziehungsweise die 140 wegfallenden Plätze sollen drei weitere Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Blücher-Kaserne am Stadtrand von Hessisch Lichtenau für die Unterbringung geflüchteter Menschen hergerichtet werden.

Einige der Bewohner seien längst auszugsberechtigt, berichtet Kathrin Beyer von der Freiwilligenagentur Omnibus. Eine Wohnung zu finden sei in Eschwege momentan aber nicht einfach – und für geflüchtete Menschen noch schwieriger. Deswegen werden Unterstützer gesucht. In enger Abstimmung mit der Sozialbetreuung der Arbeiterwohlfahrt versuchen Familienbildungsstätte und Omnibus, in einem Projekt Auszugshilfen zu organisieren. Behördengänge bleiben Teil der Awo-Arbeit. „Aber bei einer Wohnungsbesichtigung dabei zu sein, Sprachbarrieren zu überwinden oder bei der Möblierung behilflich zu sein, könnte in den Aufgabenbereich der Ehrenamtlichen fallen“, sagt Kathrin Beyer. Mercy Fidelis hat für sich und ihre beiden Töchter fast fünf Monate nach einer passenden Wohnung gesucht. Sie kennt jetzt die Schwierigkeiten und weiß, welche Hilfe man benötigt. Inzwischen ist sie in der Eschweger Innenstadt fündig geworden.

Die Wohnungssuche hat sie eines gelehrt: „Wenn man anderen hilft, wird einem auch selbst geholfen.“ Deswegen ist es ihr wichtig, andere Menschen zu unterstützen. Momentan begleitet sie ein ukrainisches Mädchen dabei, in Kita und später Schule anzukommen, während die Mutter Deutsch lernt. „Mercy ist in ihrer Hartnäckigkeit besonders“, sagt Christina Britsch. Sie hat die Nigerianerin über das Projekt „Let’s work“ kennengelernt. Diese Qualifizierungsmaßnahme bietet Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund die Möglichkeit, realistische Vorstellungen über ihre zukünftige Berufstätigkeit in Deutschland zu entwickeln. Aber die 37-Jährige wollte mehr. „Sie hat mich immer wieder gefragt, wie sie sich noch ehrenamtlich einbringen kann“, berichtet Leiterin Christina Britsch, die ihr die Betreuungsaufgaben vermittelt hat. Dass anderen zu helfen einem selbst etwas bringt, hat Mercy Fidelis bei der Wohnungssuche dann selbst erfahren. (Tobias Stück)