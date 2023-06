Hospiz- und Palliativtag mit mehr als 350 Besuchern in Stadthalle Eschwege

Hospiz- und Palliativtag Eschwege

+ © Eden Sophie Rimbach „Sie geben uns Kraft und machen uns Mut“, ist eine der Aussagen von Zugehörigen und Betroffenen, die Hospizbegleiter gehört und gesammelt haben. Zu lesen waren einige dieser Sätze im Foyer. © Eden Sophie Rimbach

Zum siebten Mal hat das Hospiz- und Palliativnetz Werra-Meißner den Hospiz- und Palliativtag in Eschwege organisiert. Mehr als 350 Besucher kamen in die Eschweger Stadthalle.

Eschwege – Vier Vorträge und die Gelegenheit zum Austausch untereinander erwarteten die über 350 Besucher des Hospiz- und Palliativtags zum Thema „Was, wenn das Leben unerträglich wird?“ in der Stadthalle in Eschwege. Aus einem Einzugsgebiet von Duderstadt über Bad Hersfeld, Hofgeismar, Homberg bis hin zu Mühlhausen und Eisenach waren Hospizbegleiter und weitere Interessierte am Freitag (16. Juni) nach Eschwege gekommen, wie Brigitte Kiese mitteilt.

Kiese gehört zum Vorstand des Hospiz- und Palliativnetzes Werra-Meißner, das den Tag zum siebten Mal ausrichtete. Zu Beginn ging sie auf den Ende 2007 gegründeten Verein und dessen Ziele ein. Neben den Aufgabenbereichen nannte sie die Mitglieder, zu denen neben den ambulanten Hospizdiensten im Kreis, Pflegedienste und -einrichtungen, Ärzte, das Klinikum, aber auch Physiotherapeuten, Bestatter, der Landkreis und weitere zählen. „Alle zusammen sorgen dafür, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen nach Möglichkeit erfüllt werden, das hat für uns höchste Priorität!“

Diese Begleitung am Ende des Lebens, die auch die Arbeit mit Zugehörigen und die Nachbereitung mit den Ehrenamtlichen umfasst, lobte Landrätin Nicole Rathgeber. Besonders hob Landtagsabgeordneter Felix Martin (Bündnis 90/ Grüne) das erfolgreiche Spendensammeln von rund einer Millionen Euro für den Bau eines stationären Hospizes hervor. Applaus dafür erhielt der 2018 gegründete Förderverein Stationäres Hospiz Werra-Meißner.

+ Gesellschaftskritisch blickte Prof. Dr. Reimer Gronemeyer auf die Zukunft von Hospiz und Palliativ. © Eden Sophie Rimbach

Während Brigitte Kiese einen Überblick darüber geben konnte, wie das stationäre Hospiz aufgebaut sein und welche Versorgung es Schwerstkranken, Sterbenden und deren Zugehörigen bieten wird, ging Prof. Dr. Reimer Gronemeyer auf die Krise ein, in der die Hospizarbeit laut ihm stecke. „Wir werden es nicht mit Geld und Professionalität schaffen, auch wenn wir beides brauchen“, sagte er mit Blick auf die Pflege- und Hospizkräfte, die im Alter der um 1960 geborenen Menschen fehlen werden. Daher stehe man vor der Frage, ob und wie die Zivilgesellschaft das auffangen könne. Der 1939 geborene Redner erklärte, dass er im Laufe seines bisherigen Lebens drei große Veränderungen im Bereich des Sterbens beobachtet habe. Neben der Institutionalisierung des Lebensendes und des Alters ging er auf die Medikation und die Ökonomisierung des Lebensendes ein. In seinem Vortrag wies er auch auf Missstände weltweit hin. „Auf jeden Fall haben Sie mich mal wieder wachgerüttelt“, so Brigitte Kiese.

Ärztin Maria Jost ging in ihrem Vortrag aus ärztlicher Sicht auf das Thema assistierter Suizid ein. Sie erklärte, welche Rolle eine gute Symptomkontrolle, Gespräche und die Zusammenarbeit mit den Zugehörigen am Lebensende spielen. Zum Sterbefasten referierten Christiane und Hans-Christoph zur Nieden aus Wiesbaden, bevor sich Pater Dr. Anselm Grün der für den Tag titelgebenden Frage widmete. In einem Hospiz bei Kassel arbeiten Gabi Brandes und Vera Schultes. Vor allem Gronemeyer habe man ihnen als Redner ans Herz gelegt. Aus seinem Vortrag haben sie mitgenommen, dass es nicht nur eine Seite der Medaille gebe, sondern ganz viele. Viel diskutiert wurde in der Stadthalle während der Pausen. (Eden Sophie Rimbach)