Sängerin Mia Morgan würde Friseurin werden, könnte sie keine Musik mehr machen

Von: Marius Gogolla

Die Kasseler Musikerin Mia Morgan (Lisa Marie Grosse) ist in diesem Jahr zum ersten Mal beim Open Flair aufgetreten. Vor fünf Jahren war sie bereits als Gast beim Eschweger Kultfestival. © marius gogolla

Im Interview spricht die Kasseler Sängerin Mia Morgan über ihre Erwartungen an den Auftritt beim Open Flair, Veganismus und ihrem Musikgeschmack.

Mia Morgan aus Kassel ist am Sonntag auf dem Open Flair aufgetreten. Zusammen mit ihrer Band spielte sie auf der Freibühne auf dem Werdchen. Mia macht Pop-Musik mit unterschiedlichen Einflüssen. Ihre Texte wirken teilweise düster, sind tiefgründig und persönlich. Im Gegensatz dazu stehen die fluffig-leichten Melodien, was die Musik der 29-Jährigen zu einem besonderen Klangerlebnis macht.

Du bist in Kassel geboren. Kanntest du Eschwege vor deinem Auftritt auf dem diesjährigen Open Flair?

Ja, ich war als Gast auf dem Flair: Vor fünf Jahren war ich für einen Tag hier. Drangsal (deutscher Sänger) hatte mich eingeladen. Ich bin damals mit dem Zug angereist und habe mir auf dem Weg zum Festival die Innenstadt angeschaut.

Welche Erwartungen hast du denn an deinen Auftritt beim Flair?

Das Open Flair ist ja ein recht großes Festival, es gibt immer Laufpublikum. Das muss nicht gezielt für mich da sein, schaut sich aber vielleicht die Show an. Und ich glaube, am Festival-Sonntag feiern die Leute die Bands noch mal richtig.

Spielst du lieber auf Festivals oder Club-Shows?

Lieber Club-Shows. Das liegt aber daran, dass die Leute wegen mir da sind, sie haben sich also gezielt dazu entschieden. Auf Festivals muss man immer etwas Überzeugungsarbeit leisten. Und man weiß nicht, ob das Publikum die Musik feiert.

Bist du nervös vor deinen Auftritten?

Manchmal sehr dolle, manchmal weniger. Ich hatte kürzlich eine Club-Show, da war ich sehr nervös. Gestern Abend habe ich auf einem kleineren Festival gespielt, da dachte ich: „Och, das machen wir jetzt einfach mal so.“

Was inspiriert dich zu deinen Texten?

Mein Leben inspiriert mich. Manchmal Sachen, die mir widerfahren sind, manchmal auch der Ansatz eines Gefühls. Das stelle ich im Song über- oder untertrieben dar, je nachdem, wie der Song werden soll. Aber auch Filme und Bücher inspirieren mich.

Würdest du andere Musikrichtungen ausprobieren?

Ja voll. Ich sage immer Pop zu meiner Musik, aber Pop bedient sich bewusst an unterschiedlichen Genre-Klischees. Ich würde zum Beispiel gerne so Musik machen wie „Bring me the Horizon“.

Was hörst du selbst für Musik?

Alles querbeet, im Tourbus läuft auch immer unterschiedliche Musik. Aber „Bring me the Horizon“ ist eine meiner Lieblingsbands, mit denen ich groß geworden.

Kannst du dir vorstellen, was anderes als Musik zu machen?

Ich will niemals aufhören, meine Kunst mit dem Publikum zu teilen. Zur Not würde ich mich auf das Schreiben konzentrieren, weil ich gerne Prosa schreibe. Als Notfall-Plan würde ich Friseurin werden, das ist ein krasser Beruf.

Du bist Veganerin. Was denkst du über nicht-Veganer?

Ich finde, es gibt keinen logischen Grund mehr, Tierprodukte zu konsumieren. Ich glaube, wenn man sich langsam an pflanzenbasiert Nahrung herantastet, ist das für die meisten eine gute Entscheidung. Aber das muss jeder selbst wissen. (Marius Gogolla)