Junges Theater Eschwege bringt „Der Räuber Hotzenplotz“ auf die Waldbühne

Von: Eden Sophie Rimbach

Seppel (Pauline Perels, links) und Kasperl (Franziska Keudel, rechts) locken den Räuber Hotzenplotz (Karina Preiß) mit einer Kiste an, auf der „Vorsicht Gold“ steht. © Eden Sophie Rimbach

In den Sommerferien spielt das Ensemble des Jungen Theaters Eschwege ein Familienstück. Mit dabei sind viele Neuheiten und Besonderheiten.

Eschwege – „Tief im Wald, da wohnt der Räuber Hotzenplotz“, singen Mitglieder des Jungen Theaters Eschwege auf der Waldbühne. Dort ist im Sommer mit „Der Räuber Hotzenplotz“ ein Stück für die ganze Familie zu sehen, das für das Theater viele Besonderheiten verbindet.

„Was besonders ist, ist, dass wir in den Sommerferien spielen“, sagt Sebastian Perels. Mit Franziska Keudel ist er für Regie und Gesamtleitung verantwortlich.

Wachtmeister Dimpfelmoser (Holger Hämmerling) ist nach dem Raub sofort zur Stelle. © Eden Sophie Rimbach

Das Stück nach der gleichnamigen Originalgeschichte von Otfried Preußler richtet sich an Familien und wird für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren empfohlen. Es folgt Kasperl (Franziska Keudel) und Seppel (Pauline Perels), die fest entschlossen sind, dem mit angeklebtem Bart und dröhnender Stimme von Karina Preiß verkörperten Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen. Der Mann mit den sieben Messern hat nämlich die musizierende Kaffeemühle der Großmutter (Annette Lieberknecht-Wolf) geraubt. Doch der Plan der beiden Jungen geht nicht ganz auf.

Durch die Aufführungen in den Sommerferien sind nicht alle Ensemble-Mitglieder dabei. Mit dem Stück in kleinerer Besetzung geht ein anderer Bühnenbereich mit nicht mehr als 200 Plätzen für die Zuschauer einher. Trotzdem wird neben der Atmosphäre der Waldbühne ihr besonderer Aufbau eine Rolle spielen. Eine weitere Neuheit sind die drei wechselnden Bühnenbilder, die Karina Preiß in klein vorgezeichnet hat.

Zu Beginn des Stücks und beim Umbau wird gesungen. © Eden Sophie Rimbach

Umgebaut wird zum Gesang einiger Mitglieder, der das Stück auch einläutet. Wie Perels erklärt, ist die Gestaltung mit eingängiger Musik an die Moritatensänger aus vergangenen Zeiten angelehnt. Diese berichteten musikalisch von bedeutenden Ereignissen. Mit Akkordeon, Gitarre und Ukulele sorgen Ensemble-Mitglieder für die Begleitung. Denn es wird nicht nur ohne Mikrofone gespielt, sondern auch Musik und Effekte werden händisch erzeugt.

Für Effekte und Percussion ist der zehnjährige Julius zuständig. Gemeinsam mit Jamina (10) und Emma (14) ist er neu beim Jungen Theater. Erste Erfahrungen vom Weihnachtsstück bringt die zwölfjährige Mathilda mit. Auch bei Regie und Gesamtleitung baut das Junge Theater Nachwuchs auf, wie Franziska Keudel erklärt. Gemeinsam mit einem darin erfahrenen Mitglied übernimmt jeweils ein jüngeres diese Aufgaben.

Der Räuber Hotzenplotz (Karina Preiß) kann gar nicht mehr mit dem Kaffeemahlen aufhören. Die Mühle hatten Kasperl (Franziska Keudel) und Seppel (Pauline Perels, rechts) der Großmutter (Annette Lieberknecht-Wolf) geschenkt. © Eden Sophie Rimbach

Diese Arbeit mache Spaß, so Franziska Keudel, „weil man es auch gut erklärt bekommt.“ Bei Regie und Gesamtleitung müsse man zwar an Vieles denken, erhalte aber auch immer Hilfe von denen, die sich in den Bereichen wie der Internetseite oder dem Kartenvorverkauf auskennen. „Das ist Gold wert“, sagt sie beispielsweise über Charlotte Kemmsies, die die bunten und miteinander stimmigen Kostüme zusammengestellt hat.

Gespielt wird an den Sonntagen (23. und 30. Juli sowie 6. August) um 16 und an den Samstagen (29. Juli und 5. August) ab 18 Uhr. Karten und weitere Infos: junges-theater-eschwege.de/junges-theater-praesentiert-der-raeuber-hotzenplotz (Eden Sophie Rimbach)

