Kinder mitten im Krieg

Von: Marius Gogolla

Migranten schwimmen in einem Fluss in der Nähe eines Flüchtlingslagers. Um Geflüchtete geht es auch auf der Interkulturellen Woche in Eschwege. © Jacky muniello/AP/dpa/dpa bildfunk

In der Interkulturellen Woche in Eschwege werden Fotos aus Flüchtlingslagern gezeigt. Was noch gezeigt wird...

Eschwege – Die Interkulturelle Woche wird in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Räume“ – mit der Uno-Ausstellung „Manchmal male ich ein Haus für uns – Europas vergessene Kinder“ am Samstag, 23. September, von 15 bis 18 Uhr, in der Stadthalle Eschwege eröffnet.

Dabei werden Fotos von Alea Horst zu sehen sein, die auf der griechischen Insel Lesbos die Flüchtlingslager Moria und Kara Tepe besucht und Flüchtlingskinder nach ihrem Alltag gefragt hat. Entstanden ist eine Ausstellung aus Porträts, Momentaufnahmen und Einblicken in die Lebenswelt der Kinder.

Jugendliche der Eschweger „Schulen mit Courage – Schulen ohne Rassismus“ treten als „Botschafter der vergessenen Kinder Europas“ auf und tragen deren Statements und Visionen vor. Einen inhaltlichen Input über die Situation in den Flüchtlingslagern auf dem europäischen Kontinent gibt es vom Diakonischen Werk Werra-Meißner.

Musikalische Beiträge von Kindern und Jugendlichen, zum Teil selbst komponiert, begleiten das Programm. Mia Mutke von der Courage-Gruppe der Brüder-Grimm-Schule präsentiert selbst verfasste Musikstücke über Krieg.

Zudem werden Schüler der Musikschule Werra-Meißner die Veranstaltung, die auch vom Kreisschülerrat mitgestaltet wird, musikalisch begleiten. Landrätin Nicole Rathgeber eröffnet die Interkulturelle Woche mit einem Grußwort, für den Kirchenkreis begrüßt Dekan Ralph Beyer.

Im Anschluss an das gemeinsame Programm haben alle Besucher die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzuschauen und ins Gespräch zu kommen.

Wer Lust hat, selbst kreativ zu werden, kann auf einer Bodenzeitung Botschaften verfassen, die später als Postkarten veröffentlicht werden.

Snacks am Büfett werden von der Werkstatt für junge Menschen im Rahmen des Projekts „Ankommen in Deutschland“ (AiD) bereitgestellt. Getränke verkauft das Catering der Stadthalle.

Die Ausstellung ist im Anschluss an die Veranstaltung in der Stadthalle Eschwege noch bis zum 26. September zu sehen, danach wandert sie nach Witzenhausen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Formats „Markt der Möglichkeiten“ statt und die Interkulturelle Woche dauert noch vom 23. September bis 1. Oktober.