Kinderfahrrad in Eschwege und E-Bikes in Gertenbach gestohlen

Unbekannt haben Fahrräder gestohlen. (Symbolbild) © Carsten Rehder /dpa

Mehrere Diebstähle von Fahrrädern meldet die Polizei. Ein Kinderfahrrad ist in Eschwege gestohlen worden. Zwei E-Bikes im Wert von über 8.800 Euro wurden in Gertenbach entwendet.

Eschwege/Gertenbach – Ein pinkfarbenes Kinderfahrrad ist aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Schützengraben in Eschwege gestohlen worden. Laut Polizei wurde der Diebstahl des Rades der Marke DIVA im Wert von etwa 90 Euro am Sonntag (4. Juni) gegen 18:15 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel. 0 56 51/9250 entgegen.

Zwei E-Bikes mit einem Gesamtwert von über 8.800 Euro sind in Gertenbach entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie auf einem Privatgrundstück an der Straße Zum Anger unter einem Carport mit Schlössern gesichert gewesen. Der Diebstahl soll sich zwischen Mittwoch (31. Mai) um 22 und Freitag (2. Juni) gegen 14:15 Uhr ereignet haben. In diesem Fall bittet die Polizei in Witzenhausen um Hinweise: 0 55 42/9 30 40 (esr)