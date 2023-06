Kliniken in Eschwege und Witzenhausen beteiligen sich an Aktionstag

Von: Tobias Stück

Teilen

Mit einer Fotoaktion an beiden Standorten (im Bild Eschwege) haben Mitarbeiter auf die prekäre wirtschaftliche Lage in deutschen Kliniken wegen gestiegener Kosten aufmerksam gemacht. © Florian Künemund

Das Klinikum Werra-Meißner hat sich am Dienstag (20.06.2023) am bundesweiten Aktionstag der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Thema „Alarmstufe Rot - Krankenhäuser in Not!“ beteiligt.

Mit einer Fotoaktion an beiden Standorten (im Bild Eschwege) haben Mitarbeiter auf die prekäre wirtschaftliche Lage in deutschen Kliniken wegen gestiegener Kosten aufmerksam gemacht. Bei dem bundesweiten Aktionstag fordern die Kliniken vom Bund „keine Almosen“, aber eine Anpassung an die Inflation. Die sorge für „massive Kostenerhöhungen“. Die DKG fordert eine nachhaltige Finanzierung der Krankenhäuser.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) verlangt unter anderem einen zusätzlichen Inflationsausgleich, um Mehrkosten für die Krankenhäuser aufzufangen. „Wir wollen keine Almosen und auch keine Rettungspakete, sondern die faire Anpassung der Erlöse an die gestiegenen Kosten“, sagte DKG-Vorstandschef Gerald Gaß.

In mehreren deutschen Städten fanden Kundgebungen statt, in Berlin nahmen nach Polizeiangaben rund 500 Menschen an einer Veranstaltung teil. (Tobias Stück)