Körperverletzung durch geworfenes Nutella-Glas

Von: Theresa Lippe

Nutella-Gläser stehen in einem Regal in einem Supermarkt © Marcus Brandt / dpa

Rund 400 Euro Schaden und eine leichte Körperverletzung hat am Dienstagabend ein Nutellaglas in Eschwege verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Eschwege - Unbekannte haben am Dienstag (22. Aug.) gegen 20.30 Uhr ein leeres Nutella-Glas auf den Balkon eines Reihen-Wohnhauses am Nikolaiplatz geworfen und dadurch eine Scheibe beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Zudem ist ein Bewohner durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt worden. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0 56 51/92 50. tli