Körperverletzung nach Geburtstagsparty in Eschwege

Bei einer Geburtstagsparty in Eschwege ist es in der Nacht auf Sonntag (11. Juni) zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Eschwege – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen kam es in der Nacht auf Sonntag nach einer Geburtstagsfeier in Eschwege. Alle Beteiligten befanden sich zusammen bei der Feier in einem Vereinsheim an der Kniegasse. Der nunmehr Beschuldigte 20-jährige aus Eschwege hatte laut Polizei vermutlich dem Alkohol zu stark zugesprochen. Nachdem er gebeten wurde die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er gegenüber den anderen Beteiligten zunächst verbal aggressiv. Trotz Schlichtungsversuchen sei es in der Folge gegen 2 Uhr nachts zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Beschuldigte wurde in der Folge zur Ausnüchterung zur Polizei verbracht. tli