Krankenkasse will in Kursus Defizite von Kindern aufarbeiten

Von: Tobias Stück

Haben gerade einen Kurs abgeschlossen: Die aktuellen PEB-Teilnehmer der BKK Werra-Meißner. Zum Abschluss haben sie mit den Eltern eine Linsen-Bolognese gekocht. © BKK

Kindern, die ohnehin Schwierigkeiten mit sich, Freunden oder der Familie hatten, hat die Pandemie nicht gutgetan. Die BKK legt den Schwerpunkt auf Pädagogik, Ernährung und Bewegung.

Eschwege – Studien zeigen, dass Kinder durch den Bewegungsmangel und erhöhten Süßigkeitenkonsum stark zugenommen haben. Auch erhöhter Medienkonsum führt zur Isolation der Kinder. Aus dem Abschlussbericht der Bundesregierung „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ wird deutlich, dass während des Lockdowns häufig keine pädagogische Betreuung für die Kinder zur Verfügung stand. Diesen Defiziten will die BKK Werra-Meißner mit einem Kurs für Kinder entgegenwirken. Sie legen den Schwerpunkt auf Pädagogik, Ernährung und Bewegung (PEB).

Das Angebot der Krankenkasse richtet sich vor allem an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die sich sowohl mit ihrem Körper und ihren Gefühlen als auch mit einer gesundheitsförderlichen Ernährung auseinandersetzen wollen. Es finden im Programm zehn Einheiten an acht verschiedenen Tagen (immer mittwochs) statt, die jeweils eine Stunde dauern. Jede Stunde steht dabei unter einem speziellen Thema, das zuerst mit den Kindern besprochen und dann in die Praxis umgesetzt wird. Der Kurs ist für alle – auch Nicht-Mitglieder – kostenfrei.

Pädagogik

Für diesen Teilbereich ist die systemische Beraterin Sabine Theile zuständig. Sie spricht mit den Kindern über ihre Persönlichkeiten. Zusammen werden Stärken, Schwächen und Gemeinsamkeiten der Gruppe entwickelt. Sie lernen, mit Wut und Aggression umzugehen. „Die Kinder sollen merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein dastehen, dass auch andere Sorgen wie sie haben“, erklärt Theile. Im besten Fall sollen sie am Ende des Kurses mehr Selbstbewusstsein haben und spüren, dass es gut ist, so wie man ist. Dadurch würden die Kinder in der Klasse oder in der Nachbarschaft anders gesehen.

Ernährung

Die gesundheitliche Ernährung fördert die Diätassistentin Luisa Schmidt. Übergewicht führe auch zu geringem Selbstbewusstsein. Luisa Schmidt will den Kindern ein neues Bewusstsein für die bloße Nahrungsaufnahme, die oft durch die Eltern geprägt ist, vermitteln. Alleine vor dem Fernseher oder mit dem Smartphone zu essen, sei nicht sinnvoll. „Wenigstens eine Familien-Mahlzeit sollte man gemeinsam einnehmen“, empfiehlt Schmidt. Dabei sollten keine Problem-Themen diskutiert werden.

Und auch über Nahrungsmittel erfahren sie Kinder hier einiges. Zu viel süße Getränke, zu wenig Obst und Gemüse seien häufig Gründe, warum die Kinder übergewichtig sind. Beim gemeinsamen Kochen lernen die Kinder auch einfache Grundlagen. „Wie mache ich mir ein Müsli?“ oder „Was kommt in die Brotdose?“ sind Inhalte des Ernährungsteils.

Bewegung

Hierfür ist der Personal-Trainer Bastian Degenhardt verantwortlich. Er begleitet die Kolleginnen bei den Themenkomplexen „Wut“, „Stärken“, „Familie und Freunde“ oder der Kennenlernrunde.

Dabei baut er körperliche Übungen ein, die die Kursthemen auflockern und abrunden. Die Freude am Sport soll auf spielerische Art gefördert werden. (Tobias Stück)

Neuer Kursus startet am 13. September Weitere Informationen: Am 13. September startet ein neuer Kursus. Wer Interesse hat oder Kinder kennt, denen dieses Angebot guttun könnte, wendet sich an Luisa Schmidt unter der Nummer 0 56 51/7 45 16 17 oder per E-Mail an luisa.schmidt@bkk-wm.de.