Thüringer-Straßenfest bietet Einblicke und buntes Programm für Jung und Alt

Von: Eden Sophie Rimbach

Zwei junge Leser nutzten die Liegestühle am Stand der Werra-Rundschau zum Zeitunglesen. Zu sehen sind sie mit (hinten, v. l.) Anja Montag, Kirstin Rudeloff und Regina Hesse. © Eden Sophie Rimbach

Musik erklingt entlang der Thüringer Straße in Eschwege, ein großes Gewinnspiel und außergewöhnliche Aktivitäten warten ebenso wie Rabattaktionen auf die Besucher.

Eschwege – Viel zu entdecken gab es beim Thüringer Straßenfest, das am Sonntag von 12 bis 18 Uhr zu Unternehmen und ihren Ständen entlang einer rund zwei Kilometer langen Strecke einlud. „Das Wetter stimmt, die Leute sind unterwegs“, freute sich Katharina Hartmann, Geschäftsführerin Hartmann Wohnideen. Gut angenommen wurde das erste Thüringer Straßenfest nach dreijähriger Pause laut ihr. Für Wohnideen Hartmann gehörte auch das erste Kochen in der neu gestalteten Küchenabteilung dazu. Pjoerg und Silke Brücher vom Restaurant Quitte kochten hier unter anderem den vom Gutshof Wicke gesponserten Spargel oder flambierten Crème brulée.

Für weitere Leckereien sorgten unter anderem Meißner-Eis auf dem Hof der Transportgesellschaft Jost + Sohn, Rüppel’s Waffeltrailer bei Leipold + Döhle und Treibstoff 95. An letzterem Stand waren die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Altes Blech Germerode“ zu finden, die der Grund dafür waren, dass immer wieder glänzende Oldtimer entlang der Straße zu sehen waren.

Auch Kleinbusse des Autohauses Heidenreich blieben an mehreren Punkten der Thüringer Straße stehen. Sie gehörten zum festeigenen Shuttle-Service. Über viele Besuche und gute Gespräche freute sich Steffen Aasland-Jost, Geschäftsführer der Transportgesellschaft Jost + Sohn. Sein Unternehmen beteiligte sich erstmals am Thüringer Straßenfest. Auf dem Hof gab es Spielmöglichkeiten für die jüngsten Besucher und Musik von „Rivers of Babylon“ bis hin zu Lordes „Royals“ einer Steel-Drum Band, die von den jungen Musikern selbst organisiert wird. „Wir wollten einfach das Wiederaufleben unterstützen“, so Jost.

Hoch hinaus: Theo (9) klettert mit Unterstützung von Sarah Meyer beim Kistenstapeln von Leipold + Döhle. © Rimbach, Eden Sophie

Bereits mehrfach hat Daniela Küstner das Fest besucht. Sehr gut gefallen habe es ihr auch in diesem Jahr, sie lobt die vielen Angebote bei den Unternehmen und die Möglichkeiten für Kinder. „Ich fand alles toll“, erklärt die neunjährige Vanessa. Besonders begeistert habe sie die Rennbahn bei Raiffeisen Waren. „Ich finde es schade, dass nicht alle Firmen mitmachen“, sagt Daniela Küstner. Dadurch gebe es entlang der Straße immer wieder kleinere Lücken.

Kreativität prägte das Fest, zu dem beim Deutschen Roten Kreuz Kinder andere Kinder schminkten und Bahnen für Kugeln und Wasser zum Spielen einluden. Die fertige Gestaltung für eine Feierlichkeit und Kunst der Wanfriederin Monika Aschhoff gab es bei Clermont zu sehen. 250 rote Rosen verteilte Möbelkreis innerhalb von drei Stunden an die Besucher. Besonders begeistert davon zeigte sich eine Besucherin aus Helsinki. Um die eintausend Menschen waren laut Prokurist Bernd Schüffler über den Tag verteilt beim Unternehmen: „Das Programm hat gestimmt.“ (Eden Sophie Rimbach)