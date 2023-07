Entwarnung: Badeseen im Kreis haben hohe Wasserqualität

Von: Marius Gogolla

Das Ostufer am Werratalsee bei Schwebda: Das ehemalige Kiesabbaugebiet liegt auf den Gemarkungen der Gemeinden Eschwege und Meinhard. © Carl-Heinz Greim

Colibakterien gibt es zwar in den Seen im Werra-Meißer-Kreis auch, aber sie bleiben deutlich unter den Grenzwerten.

Eschwege – In den zwei größten Seen des Werra-Meißner-Kreises kann bedenkenlos gebadet werden. Das bescheinigt jüngst ein Gutachten. Sowohl im Werratalsee bei Eschwege als auch im Grünen See bei Witzenhausen liegt die Konzentration von Colibakterien und Enterokokken unter den Grenzwerten.

Regelmäßig werden Proben des Wassers aus den Badeseen genommen: „Das Wasser des Werratalsees wird in regelmäßigen Abständen auf unterschiedliche Parameter überprüft“, sagt Umweltingenieurin Sarah Lutz. Sie ist bei der Stadt Eschwege für die Gewässerökologie des Werratalsees zuständig. „Monatlich finden die durch die Badegewässerverordnung vorgeschriebenen Probenahmen statt, wobei das Wasser auf Escherichia coli und Enterokokken kontrolliert wird.“ Hier hätten sich bislang keine Auffälligkeiten ergeben. Das Wasser des Grünen Sees ist ebenfalls nicht belastet, bestätigt Volker Kunkel von der Stadt Witzenhausen.

Zusätzlich wird am Werratalsee durch externe Gutachter wöchentlich neben Sichttiefe, pH-Wert und Nährstoffgehalt die Entwicklung von Blaualgen überprüft. Vor Kurzem sei festgestellt worden, dass diese beginnen, sich wieder im Werratalsee zu vermehren.

Den Blaualgen den Garaus machen

Um die Badewasserqualität im Badebereich am Südufer erhalten zu können, wurde dort ein Fällmittel eingebracht, das der Entwicklung der Blaualgen entgegenwirkt. Nach einer zweitägigen Sperrung könne dort jetzt wieder ohne Gefahr gebadet werden, erklärt Scarlett Grebestein, Sprecherin der Stadt Eschwege.

Bei Witzenhausen im Grünen See gebe es laut Prüfbericht noch keine Entwicklung von Blaualgen. Lediglich die Sichttiefe sei beanstandet worden, weiß Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz.

In den Sommermonaten werden am Werratalsee die Badestellen Südufer (Eschwege) und Ostufer (Schwebda) an den Wochenenden sowie während der Sommerferien von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) überwacht. Der Grüne See ist als Badestelle deklariert. Dort findet keine Überwachung statt. (Marius Gogolla)

Blaualgen können schädlich sein Blaualgen sind Cyanobakterien, die sich überall in Gewässern befinden und bei normaler Konzentration ungefährlich sind. Bei einer Massenentwicklung verschlechtert sich die Wasserqualität deutlich. Blaualgen können bestimmte Gifte entwickeln. Ein Gesundheitsrisiko für Badegäste kann dann bestehen, wenn Wasser mit hohen Konzentrationen dieser Giftstoffe geschluckt wird oder in die Atemwege gerät. Sie können Übelkeit, Durchfall oder Entzündungen hervorrufen. (mag)