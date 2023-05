Ladies sausen durch den Kreis

Von: Tobias Stück

Von etwa 12.45 Uhr bis 13.37 Uhr passiert der Tross der Thüringen Ladies Tour den Werra-Meißner-Kreis. © TRF GmbH

Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen führt am Sonntag durch Eschwege. Es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.

Eschwege – Am Sonntag wird es auf der Strecke von Frieda über Eschwege nach Weißenborn und später noch mal zwischen Heldra und Treffurt zu kurzzeitigen Behinderungen kommen. Der Grund ist die Ladies Tour der Thüringen-Rundfahrt, die auf der letzten Etappe von Mühlhausen nach Mühlhausen auch durch den östlichen Teil des Werra-Meißner-Kreises führen wird.

Die Etappe über rund 130 Kilometer startet um 12 Uhr in Eschweges Partnerstadt Mühlhausen. 48 Minuten später passieren die Fahrerinnen die Landesgrenze zu Hessen kurz vor Frieda. Von dort geht es über die B 249 nach Schwebda. Am Grebendorfer Hüttchen biegt das Feld nach Eschwege ab. An der zweiten Werrabrücke geht es nach links in Richtung Stadthalle. Nach Eschwege folgen Oberdünzebach und Weißenborn. Über das thüringische Großburschla geht es in Heldra noch mal auf hessische Seite, ehe der Tross über Treffurt wieder in Richtung Mühlhausen durchstartet. Rund 27 Kilometer oder 49 Minuten halten sich die Fahrerinnen bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometern im Kreisgebiet auf.

Das Radrennen findet nach Angaben der Polizeidirektion Werra-Meißner unter Sperrbedingungen statt. Das heißt: Zum Zeitpunkt des Radrennens wird der Bereich von anderem Verkehr komplett freigehalten. Die Polizei hat entlang der Strecke an allen neuralgischen Punkten wie Zufahrten, Kreuzungen oder Einmündungen Streckenposten eingerichtet, um den reibungslosen Ablauf des Rennens und das Freihalten von anderem Verkehr gewährleisten zu können. An den einzelnen Punkten geht die Polizei von Sperrzeiten von bis zu 20 Minuten aus, bis der Tross der Fahrerinnen den Bereich passiert hat. „Nach der letzten Teilnehmerin wird die Sperrung dann jeweilig aufgehoben“, sagt Alexander Först, Sprecher der Eschweger Polizei.

Das Fahrerinnenfeld wird dabei auch die Baustelle an der Kreuzung Gartenstraße/ Dünzebacher Straße passieren, die nach Angaben von Hessen Mobil bis zum 28. Mai wieder freigegeben sein wird.

Eine Sprintwertung in der Gartenstraße auf Höhe der Oderstraße wird voraussichtlich nicht stattfinden. Die Bergwertung vor Weißenborn wird hingegen stattfinden. Kurz vor dem Abzweig zum Waldbaden wird auf der Kuppe eine Messstelle eingerichtet. Erfahrungsgemäß versammeln sich an Steigungen auch die meisten Zuschauer bei Radrennen.

Die Thüringen Ladies Tour ist Deutschlands einziges Etappen-Radrennen für Frauen. Insgesamt ist die Strecke in diesem Jahr 651 Kilometer lang. In diesem Jahr sind 19 Mannschaften gemeldet. Die Thüringen-Rundfahrt erhöht für die 35. Auflage ihre Preisgelder. Für einen Etappensieg gewinnt die Siegerin in diesem Jahr 735 Euro.

Bei der 35. Auflage der Thüringen-Rundfahrt werden neben dem Gelben Trikot für die führende Fahrerin in der Gesamteinzelwertung fünf weitere Wertungstrikots vergeben: Sprintwertung, Bergwertung, beste Nachwuchsfahrerin, aktivste Fahrerin und beste deutsche Fahrerin.

Der MDR berichtet von der Rundfahrt live im Hörfunk, im Fernsehen und im Internet. Im Livestream auf MDR.de können die Etappen von Start bis Ziel angeschaut werden. Jeweils zwischen 15.15 und 16 Uhr überträgt zudem der MDR das Etappenfinale. Um 15.26 Uhr werden die ersten Fahrerinnen in Mühlhausen erwartet.

(Tobias Stück)