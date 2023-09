Land gibt elf Millionen Euro für Finanzamt Eschwege-Witzenhausen

Von: Tobias Stück

Am Finanzamt an der Schlesienstraße in Eschwege soll angebaut werden. Rechts auf der Wiese könnte ein Standort sein. © Finanzamt Eschwege-Witzenhausen

Das Land Hessen investiert am Finanzamt Eschwege/Witzenhausen mit Standorten in beiden Städten rund elf Millionen Euro. Das gab Finanzminister Boddenberg am Freitag bekannt.

Eschwege/Witzenhausen – Die Behörden werden saniert und erweitert. Grund für die Investition ist die Erweiterung des Finanzamts um 60 Arbeitsplätze. Finanzminister Michael Boddenberg informierte am Freitagnachmittag in Eschwege die Leitung und die Mitarbeiter.

Dass dem heimischen Finanzamt zusätzliche Arbeitsplätze zugeschlagen werden, ist Teil der Verlagerung von Behörden in den ländlichen Raum und bereits seit 2019 bekannt. Der inzwischen verstorbene Finanzminister Thomas Schäfer hatte damals 50 neue Stellen angekündigt. Am Behördensitz in Eschwege wird eine von sieben hessischen zentralen Grundsteuer-Bewertungsstellen eingerichtet. Im Finanzamt Eschwege-Witzenhausen wurde ein „Competence Center Fortbildung“ (CCF) eingerichtet und für die gesamte Finanzamtsgruppe Nord zuständig sein.

Mehr Mitarbeiter benötigen mehr Platz. Ziel in Eschwege ist es, das bislang auf zwei Standorte aufgeteilte Finanzamt (Schlesienstraße und Max-Woelm-Straße) am Standort Schlesienstraße zusammenzuführen. Die konkrete Umsetzungsvariante für den Standort Schlesienstraße wird nun anhand der Bauleitplanung, baufachlicher und wirtschaftlicher Gesichtspunkte geprüft. Infrage kommen könnte ein Anbau auf der Wiese vor dem Finanzamt, die bereits dem Land gehört, merkt Michael Hohmann, Abteilungsleiter im Finanzministerium, an. Zudem soll auch das Finanzamtsgebäude in Witzenhausen für eine Millionensumme saniert werden.

Die 60 neuen Stellen werden ebenfalls zwischen Eschwege und Witzenhausen aufgeteilt. Ein Großteil wird in Eschwege angesiedelt werden. Das Bürokonzept sieht vor, dass für etwa 80 Prozent der neuen Mitarbeiter physische Arbeitsplätze in den Behörden eingerichtet werden. „Wir wollen flexibles und mobiles Arbeiten ermöglichen“, sagte Boddenberg. Anita Klinge, stellvertretende Amtsleiterin in Eschwege, begrüßte, dass in der Kreisstadt bald alle Mitarbeiter an einem Standort untergebracht sind.

Steuererklärungen auch von Frankfurtern Seit einigen Jahren organisiert sich die Hessische Steuerverwaltung neu. Ziel ist es unter anderem, durch eine Bündelung von Aufgaben effizienter zu arbeiten zu können. Diese Aufgaben werden unter anderem an ländlicher gelegene Ämter verlagert. In Eschwege-Witzenhausen werden zukünftig die Grundsteuer-Bewertung und die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung vorgenommen – auch von Steuerzahlern aus dem Ballungsgebiet Rhein-Main. ts

Die Verlagerung der Arbeitsplätze soll 2025 beginnen. Finanzbeamte sollen demnächst wohnortnäher eingesetzt werden, Auszubildende eine Beschäftigung in Eschwege oder Witzenhausen bekommen. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich 2026.