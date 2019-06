Landrat Stefan Reuß hält Suedlink-Frist für "höchst bedenklich" 

Landrat Stefan Reuß (SPD) hat„große Zweifel“, ob das Suedlink-Verfahren mit der aktuellen Fristsetzung verfassungsrechtlich überhaupt in Ordnung ist.

Derweil läuft das Sammeln von Konfliktpunkten gegen die Hochspannungs-Erdkabeltrasse Suedlink durch den Werra-Meißner-Kreis auf Hochtouren, weil die Abgabe an die Bundesnetzagentur (BNA) bis zum 7. Juni befristet ist. Diesen Zeitdruck halte er, sagte Reuß kürzlich im Kreistag, „für höchst bedenklich“.

Für verfassungsrechtlich angreifbar hält er es auch, dass die Tennet als Träger des Projektes die Eingaben beurteilt, bevor von der Bundesbehörde BNA der konkret vorgesehene Trassenvorschlag beurteilt ist. Ebenso angreifbar sei, dass weitere Eingaben an die BNA nach Ende der Frist keine Wirkung mehr haben. Eine Antwort auf seine Bedenken, die der Landrat Mitte Mai an Bundeswirtschaftsminister Altmaier schickte, hat Reuß bislang nicht erhalten.

Verantwortung bei der Bundesregierung

Auf einen anderen Weg beim Bemühen, die Erdkabelverlegung zu verhindern, wird vom Kreisvorsitzenden der Freien Wähler, Dr. Claus Wenzel, dringlich vorgeschlagen: Da Suedlink im Bundestag mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und FDP beschlossen worden sei, könne jede Fraktion auch eine Gesetzesinitiative zur Abschaffung der Trasse einbringen. Deshalb appelliert der FWG-Mann an die hiesigen Landtags- und Kommunalpolitiker, jeweils die Bundestagsfraktion ihrer Partei dazu aufzufordern.

Wenzel: „Alles andere ist unglaubwürdig.“ Auch ein Brief an den Bundeswirtschaftsminister helfe da nicht. Auch der Witzenhäuser Grünen-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Müller sieht die Verantwortung für die Suedlink-Trasse ausschließlich bei der Bundesregierung. Kritik, die wegen der Trasse von seinen SPD-Landtagskollegen Knut John und Karina Fissmann an der schwarz-grünen Landesregierung geäußert wurde, wies er zurück.

Müller widersprach in einer Pressemitteilung zugleich der These, dass die Suedlink-Trasse grundsätzlich überflüssig sei. Auch bei einem deutlich stärkeren Ausbau der Windenergie und der Fotovoltaik-Anlagen werde Süddeutschland noch eine deutliche Zufuhr von Windenergie aus Anlagen in Meeresküsten benötigen. Allerdings meint auch der Grünen-Politiker, dass die von der Tennet favorisierte Trasse durch den Werra-Meißner-Kreis mit erheblich mehr Raumwiderständen verbunden sei, als von der Tennet selbst ermittelt wurde.