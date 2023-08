„Liebe auf den ersten Blick“: Sänger Axel Bosse hat eine besondere Verbindung zum Open Flair

Von: Michael Cebula, Theresa Lippe

Voller Körpereinsatz: Zu Beginn des Konzerts ist bei Headliner Axel Bosse noch keine Schweißperle zu sehen, nach dem zweiten Song sah das schon ganz anders aus. © lorenz schöggl

Sänger Axel Bosse kann man ohne Zweifel als Publikumsliebling des Open-Flair-Publikums bezeichnen. Diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit

Eschwege – „Es gibt eine besondere Verbindung zwischen dem Flair und uns“, erklärt Axel Bosse seinem Publikum vor der Radio-Bob-Bühne am Samstagabend. Bereits zum sechsten Mal spielte er mit seiner Band bei dem Eschweger Kultfestival. „Als uns noch niemand gebucht hat, wie 2009, war das Open Flair eines der ersten Festival-Bookings“, erinnert sich der 43-jährige Sänger.

Diese Verbundenheit war auch im Publikum zu spüren. Der Popmusiker schaffte es, mit seinen Hits wie „So oder so“ oder „Dein Hurra“ das Publikum zu elektrisieren. Schaute man sich unter den Gästen um, sah man ausnahmslos glückliche Gesichter. Auch, weil Axel Bosse sprichwörtlich alles gab, um alle glücklich zu machen, und das mit vollem Körpereinsatz.

„Bei mir hat es auch ein bisschen geregnet, aber von der ersten Fettschicht“, scherzte Bosse nach seinem zweiten Lied und sorgte damit für Gelächter im Publikum. Dass sein Publikum sich nicht entscheiden konnte, ob sie ihre Regenponchos nun anbehalten oder ausziehen sollten, lag allerdings nicht am Schweiß des Sängers, sondern am Regenschauer, der zeitweise während des 90-minütigen Konzerts für Abkühlung sorgte.

Doch kaum jemand verließ die Radio-Bob-Bühne, denn Bosse und seine Begleitband verkörperten in jedem Song, jeder Strophe, jedem Takt vollste Leidenschaft, mit viel Gefühl in der Stimme und vor allem Authentizität. Die Liebe zur Musik und die Liebe zum Open-Flair-Publikum war in jedem Moment spürbar.

Open Flair: Bosse von Eschweger Publikum gefeiert

Emotional wurde es bei seinem Lied „Schönste Zeit“, als der Musiker auf seine Pubertät zurückblickte, die er selbst als schwierig empfand: „Ich hatte Haare bis zum Arsch, wohnte in einem 230-Seelen-Dorf mit mehr Kühen als Menschen und wollte eigentlich nur Nirvana hören.“

Doch dann kam seine erste große Liebe: „Ich hab’ sie zum ersten Mal im Bus gesehen, als sie eingestiegen ist, quasi Liebe auf den ersten Blick, und dann kam die schönste Zeit“, spielte er auf das Lied an. Dann zog seine große Liebe jedoch weg und „mein Herz war gebrochen“.

Nach dem Ausflug in das jugendliche Liebesleben des Sängers versetzte der 43-Jährige die Zuschauerinnen und Zuschauer regelrecht in Ekstase. Bei „Du federst“ unterbrach ihn seine Begleitband und legte einen Reggae-Beat auf, der immer schneller wurde und in Tanzen, Hüpfen und Singen des Publikums endete. Spätestens jetzt war der Popmusiker völlig durchgeschwitzt: „Ich sabbere aus dem Gesicht, so sehr schwitze ich“, sagte Bosse.

Anschließend bedankte er sich herzlich: „Ein riesiges Dankeschön an alle, die das hier möglich machen – und das zu 98 Prozent ehrenamtlich. Ihr seid großartig Eschwege, es ist immer so schön bei euch.“ Doppelter Applaus hallte durch Eschwege. (Michael Cebula, Theresa Lippe)