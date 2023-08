Mähdrescher streift Auto während Fahrt in Oberdünzebach

Von: Theresa Lippe

Rund 6.000 Euro Schaden sind entstanden, weil ein Mähdrescher ein Auto gestreift hat.

Oberdünzebach – Ein 55-Jähriger aus Witzenhausen befuhr am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit einem Mähdrescher die Hauptstraße in Oberdünzebach in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt löste sich nach Angaben der Polizei dann die eingeklappte Leiter zum Führerhaus, sodass der 55-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Auto im Vorbeifahren streifte. An dem betreffenden Fahrzeug, der einem 57-jährigen Mann aus Eschwege gehört, entstand an der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. tli