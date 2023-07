Meinharder (44) schlägt seine 18-jährige Nichte

Von: Theresa Lippe

Eine 18-jährige Eschwegerin ist am Montagabend in Eschwege von ihrem 44-jährigen Onkel geschlagen und getreten worden. Sie wurde leicht verletzt. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein 44-jähriger Mann ist gegenüber seiner Nichte (18) am Montagabend in Eschwege handgreiflich geworden.

Eschwege – Ein Mann (44) aus Meinhard hat am Montagebend seine 18-jährige Nichte geschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 20.45 Uhr über den Vorfall informiert. Zu der Auseinandersetzung kam es in einer Wohnung in der Altstadt von Eschwege. Gegen den Mann aus Meinhard ist von den Beamten ein Annäherungs- und Kontaktverbot ausgesprochen worden. Außerdem wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. (Theresa Lippe)