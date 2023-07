Mann mit Wasser bespritzt und geschlagen

Von: Marius Gogolla

In der Herrengasse in Eschwege kam es am Mittwoch, 5. Juli, zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und einem 57-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Eschwege – Mit Wasser bespritzt, geschubst und geschlagen haben sollen drei Jugendliche aus Berlin einen 57-Jährigen am Mittwochnachmittag in der Eschweger Innenstadt.

Laut Polizei sollen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gegen 15.45 Uhr den 57-jährigen Eschweger in der Herrengasse geschubst und geschlagen haben. Die Jugendlichen bezichtigen den 57-Jährigen indes, ihnen gegenüber hangreiflich und beleidigend geworden zu sein.

Die Eschweger Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Zeugen können mit der Polizei Eschwege unter 0 56 51/92 50 Kontakt aufnehmen.

