Mann landet nach Einbruch in der Psychiatrie

Von: Marius Gogolla

Einbrecher hebelt Fenster auf. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ein 36-Jähriger ist in die Psychiatrie eingeliefert worden, nachdem er in eine Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße eingebrochen war. Der Mann wirkte verwirrt...

Eschwege – Wie die Polizei mitteilt, fanden Beamte den Mann, bei dem es sich um einen 36-Jährigen aus Eschwege handelt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00.45 Uhr in verwirrtem und aggressivem Zustand vor.

Bewohner der Unterkunft hatten gemeldet, dass der 36-Jährige zuvor massiv und lautstark gegen Wände und Türen in der Gemeinschaftsunterkunft geschlagen hatte.

Weil er in die Gemeinschaftsunterkunft eingebrochen war, wurde er von den Beamten der Polizei vorläufig festgenommen. Aufgrund seines offensichtlich wirren Zustandes wurde er in die Psychiatrie in Eschwege gebracht.

Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

