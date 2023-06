Mann wurde am Bahnhof Eschwege niedergeschlagen

Von: Marius Gogolla

Ein Mann wurde am Mittwochnachmittag, 28. Juni, am Stadtbahnhof in Eschwege von Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalles...

Eschwege – Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 17.20 Uhr alarmiert, weil ein Verletzter nach einer Schlägerei im Bereich des Bahnhofs liegen würde.

Den Mann fanden die Beamten im Bereich der Straße Am Bahnhof und der Stresemannstraße am Boden liegend mit schweren Verletzungen auf. Bevor er nicht mehr ansprechbar war, sagte er aus, nach einem Streit von zwei dunkelhäutigen Männern angegriffen worden zu sein.

Angaben zur Identität des Mannes und der Angreifer konnte die Polizei nicht in Erfahrung bringen. Der Verletzte wurde ins Klinikum Werra-Meißner gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Vorfall an die Polizei in Eschwege unter Tel. 0 56 51/92 50

(Marius Gogolla)