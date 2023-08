Marteria begsitert Flair-Publikum auf dem Werdchen

Von: Marius Gogolla

Marteria hat sein Publikum begeistert. © johannes küllmer

Trotz technischer Startschwierigkeiten begeisterte Marteria das Eschweger Publikum am Samstagabend.

Eschwege – Im Kollektiv springen die Fans am Freitagabend vor der Radio-Bob-Bühne zu den tanzbaren Beats von Marteria auf dem Werdchen – die Energie, die von der Bühne ausgeht, überträgt sich auf das Publikum. Marteria, der Rapper aus Rostock, weiß, mit der Menschenmenge umzugehen.

Zu Anfang gibt es kleinere Schwierigkeiten mit dem Intro. Irgendetwas scheint nicht mit der Bühnentechnik zu funktionieren. Aber 40-jährige Marten Laciny alias Marteria reagiert mit einem sympathischen „eigentlich sollte das anders laufen, aber jetzt ist es halt so.“ Spätestens nach dem ersten Song sind die Technik-Probleme vergessen, Marteria springt über die Bühne und animiert das Publikum. „Hallo Eschwege, ich freue mich mega, wieder hier zu sein. Habt ihr Bock, zu feiern?

Ja, Eschwege hat Bock zu feiern. Rund anderthalb Stunden werden Hits wie „Lila Wolken“, „OMG!“ oder „Kids (Zwei Finger an den Kopf)“ vom Publikum gefeiert. Bis in die hintersten Reihen tanzen die Menschen, bewegen ihre Arme zur Musik und singen die Texte mit. Zwischen die Songs mit schnellerem Beat streut Marteria immer wieder etwas ruhigere Stücke ein, die aber mitnichten vom Publikum als Pause genutzt werden. Das gesamte Werdchen scheint sich in eine Trance getanzt zu haben, ist „so schön verstrahlt.“

Marteria weiß, wie er das Open-Flair-Publikum zu händeln hat: Aber der Rapper macht das auf eine sympathische und nicht aufgesetzte Art. Er springt auf der Bühne herum, schwitzt und lacht. „Danke, Open Flair, ihr wart großartig“, ruft er dem Publikum nach jedem der 20-sekündigen Outros zu, bei dem die Menge zum Abschluss noch einmal alles gibt und ihre letzten Energiereserven ins Springen investiert.

Besonders hervorzuheben ist Sängerin Odara Sol, die mit ihrer eingängig-kraftvollen Stimme und ihrer energetischen Art das Konzert von Marteria enorm bereichert und die Gesangspassagen in seinen Songs übernimmt. Die beiden Künstler harmonieren und ergänzen sich gut auf der Bühne. Auch Marterias Liveband legt eine starke Performance auf die Bretter. Sehr sympathisch: Marteria holt am Ende seines Auftritts zwei Techniker auf die Bühne, lässt sie vom Publikum feiern und bedankt sich bei ihnen für ihre gute Arbeit. (Marius Gogolla)