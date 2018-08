Massendefekt auf dem Open Flair: „Das war ein mega Abriss!“

Eschwege. Unzählig gute Erinnerungen hat die Band Massendefekt an ihre Auftritte beim Open Flair - und am heutigen Donnerstag werden bestimmt einige dazu kommen.

Wir sprachen vorab mit Sänger und Gitarrist Sebi über das Festival, ihre Musik und AC/DC.

Euer neues Album Pazifik ist mittlerweile schon ein halbes Jahr alt. Haben sich Eure Lieblingslieder in der Zeit auf dem Album verändert?

Sebi: Ja, das verändert sich. Wenn neue Songs dazukommen, gibt es auch immer wieder Songs, die man dann auch live lieber spielt. Bei einem Song, den man beim Einspielen im Studio super gut fand, kann es sein, dass man ihn dann später gar nicht mehr so gerne spielt. „Glanz der Sonne“ mag ich vom neuen Album gerade sehr gerne.

Ihr positioniert Euch in „Zwischen Löwen und Lämmern“ zum ersten Mal richtig politisch. Wie wichtig war Euch das in der aktuellen Zeit?

Sebi: Das war uns sehr wichtig. Früher haben wir immer gesagt, dass wir eine Band sind und nur Musik machen wollen, Politik sollen andere machen, das ist nicht unserer Job. Mittlerweile sehen wir das anders, es ist halt auch echt viel Scheiße passiert in Deutschland und der Welt. Wir erreichen mit unserer Musik ein paar Leute. Da ist es halt besser, mal das Maul aufzumachen und Stellung zu beziehen. Wir wollen keine Meinungen verändern, aber wenn Leute drüber nachdenken, hat man damit auch schon was erreicht.

Beim ersten Hören von In/Die Hölle habe ich gleich an einen Kraftklub-Diss gedacht. War das so gemeint und warum mögt Ihr die Band nicht?

Sebi: Ich mag die Band, ich habe auch die Platten Zuhause und höre sie gern. Der Song ist innerhalb von einem halben Tag im Studio entstanden, unser Produzent Tim hatte noch so einen Song rumfliegen und uns hat das gut gefallen. Wir hatten viel Spaß beim Texten und dann ist das einfach so entstanden. Es soll kein Kraftklub-Diss sein, es ist eigentlich selbstironisch.

Ich hab gehört, Ihr verbringt Euren Offday auf dem Open Flair. Welche Bands wollt Ihr Euch dabei selbst anschauen und welche Bands sollte man dieses Jahr unbedingt sehen?

Sebi: Talco sollte man sich auf jeden Fall anschauen, das sind gute Freunde von uns und zu Kraftklub sollte man natürlich auch gehen. Henning Wehland sollte man auch nicht verpassen, den habe ich solo live gesehen, bevor sein Album rausgekommen ist in einer kleinen Kneipe hier bei uns. Das war richtig super. Am Samstag sollte man Go Go Gazelle nicht verpassen – auch gute Freunde von uns.

Könnt Ihr Euch noch an die letzten Male beim Open Flair erinnern oder verschwimmt die Erinnerung irgendwann, wenn man so viele Shows spielt wie Ihr?

Sebi: Nein, ich kann mich noch gut erinnern und das soll kein Geschleime sein. Das Open Flair ist echt eins meiner Lieblingsfestivals. Das erste Mal, als wir da waren, gab es die Band vielleicht drei Jahre und es war eins der ersten großen Festivals, die wir überhaupt spielen durften. Wir haben damals um 14.15 Uhr auf der Hauptbühne für eine halbe Stunde gespielt und ich weiß noch, wie ich diesen Tag gefeiert habe. Beim letzten Mal haben wir auf der Freibühne gespielt. Da haben wir nach Sum41 und vor Parkway Drive gespielt, das war auch ein mega Abriss. Wir freuen uns schon sehr auf die Show in diesem Jahr.

Was spielt Ihr lieber, Festivals oder eigene Shows?

Sebi: Ich finde beides geil. Eigene Shows sind eine sichere Nummer, da kommen die Leute wegen dir. Bei Festivals muss man sich die Leute erspielen und von sich überzeugen.

Am 22. Dezember spielt Ihr das Jahresabschlusskonzert in Düsseldorf, dieses Mal nicht im Stahlwerk, sondern in der Mitsubishi-Electric-Hall. Das sind schon ganz schön viele Leute, die da reinpassen.

Sebi: Das wird auf jeden Fall eine Riesennummer. Wir spielen alle zwei Jahre diese Show zu Weihnachten, die letzten beiden Male waren wir im Stahlwerk und es war ausverkauft und wir haben immer noch Anfragen bekommen, dass Leute gerne dabei gewesen wären. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr für die Mitsubishi-Electric-Hall entschieden. Wir wollten halt auf jeden Fall Zuhause in Düsseldorf bleiben und da gab es dann nicht so viele Alternativen. Unsere Freunde von der Alex Mofa Gang, Tim Vantol und No Fun At All werden auch mit dabei sein- Das wird auf jeden Fall ein toller Abend werden.

Was geht einem eigentlich durch den Kopf, wenn man angerufen wird und gesagt bekommt, man spielt als Support für AC/ DC?

Sebi: „Ja, mach ich“, war meine Reaktion. „Was muss ich bezahlenß“, habe ich gedacht. Nee, das war geil und überraschend. Wir wären eh zur Show gegangen, weil wir Tickets hatten und die Band super finden. Eine Woche vorher kam die Info, dass wir eventuell den Support machen könnten. Da haben wir aber eh nicht dran geglaubt, dass das passiert. Vier Tage vorher kam dann der Anruf. Wir waren sehr nervös und fühlten uns sehr geehrt.

Was hat diese Show für Euch verändert?

Sebi: Es ist so ein kleiner Ritterschlag, den man mit sowas bekommt. Vor allem für unseren Bassisten Mike, der ein riesiger AC/ DC- Fan ist, der hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Wir haben noch weitere Ziele, aber zu sagen, man hat mit AC/ DC gespielt, ist auf jeden Fall schon ziemlich fett.

Massendefekt steht am heutigen Donnerstag, 9. August 2018, um 21 Uhr auf der Seebühne beim Open Flair.