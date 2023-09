Was war da denn los? ICE hält am ehemaligen Bahnsteig Eschwege-West

Von: Tobias Stück

Am ehemaligen Bahnhalt Eschwege-West stand am Sonntagnachmittag ein ICE. © Hermann Josef Friske

Rund zwei Stunden hat am Sonntagnachmittag ein ICE der Deutschen Bahn (DB) am ehemaligen Bahnhof Eschwege-West haltgemacht. Der Zug musste wegen eines medizinischen Notfalls halten

Niederhone – Hermann Josef Friske aus Reichensachsen ist bekannt als Eisenbahn-Enthusiast. Gerade über alte Strecken wie die Kanonenbahn gibt es kaum einen, der mehr Wissen angesammelt hat. Dass ein ICE an der stillgelegten Haltestelle Eschwege-West Station macht, ist aber auch für den Eisenbahn-Fan ungewöhnlich. Deswegen fragen wir: Was war denn da los?

ICE 788 steht an stillgelegter Haltestelle Eschwege-West

Eher zufällig war Hermann Josef Friske in Eschwege-West am Sonntagnachmittag bei Niederhone, wo sich eigentlich hauptsächlich das Stellwerk befindet. „Ich hatte gehofft, einen außergewöhnlichen Zug bei der Durchfahrt zu fotografieren“, berichtet Friske gegenüber unserer Zeitung. Und plötzlich stand da der ICE 788.

Rund zwei Stunden stoppte der ICE 788 auf dem Weg von München nach Hamburg an der ehemaligen Haltestelle Eschwege-West, wo sich heute noch das Stellwerk (rechts) befindet. © Hermann Josef Friske

Friske näherte sich gegen 16.10 Uhr dem Schnellzug der vierten Generation mit 13 Wagen, hatte aber zunächst das Gefühl, einem Geisterzug entgegenzutreten. Die Verbindung zum Fahrdraht war eingezogen, der Motor abgestellt, kein Mensch zu sehen. Erst als Friske näherkam, entdeckte er, dass sich hinter den getönten Scheiben Menschen bewegten. Die Türen blieben geschlossen, Friske vernahm das Surren der Klimaanlage. Ansonsten tat sich nichts.

Um 17.21 Uhr ging bei der Leitstelle des Werra-Meißner-Kreises der Notruf ein. Wenige Minuten später trafen die Sanitäter ein, die sich hinter dem Stellwerk dem Zug näherten. Für sie wurde dann die Tür zu einem Zugwagen geöffnet. Das Bahnpersonal nahm die Sanitäter in Empfang. Wenige Minuten später verließen sie den Zug mit dem Patienten, der ins Krankenhaus gebracht wurde. „Zu der genauen Ursache für die Behandlung können wir keine Auskunft geben“, sagte eine Bahnsprecherin.

Um 17.21 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf ein. Ein Rettungswagen brachte einen Fahrgast ins Krankenhaus. © Hermann Josef Friske

ICE 788 unterwegs von München nach Hamburg

Der ICE 788, unterwegs von München Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona, setzte wenig später seine Reise fort. „Die Fahrgäste trafen daraufhin verspätet in Göttingen ein, auf den übrigen Verkehr hatte der Vorfall nur sehr geringfügige Auswirkungen“, sagte die Bahnsprecherin vom Regionalbüro in Frankfurt. Güterzüge konnten teilweise ein Umgehungsgleis nutzen, das um den Schnellzug herumführte. Friske berichtet beispielsweise von mehreren Zügen, die so langsam den ICE passierten. Die ursprüngliche Ankunftszeit des ICE 788 in Göttingen war für 15.54 Uhr vorgesehen. Tatsächlich erreichte der Zug erst um 18.41 Uhr die Universitätsstadt. Die Strecke Bebra- Göttingen ist übrigens normalerweise keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Weil die ICE-Strecke Würzburg-Kassel saniert wird, werden einige Verbindungen derzeit über Eisenach, Hersfeld und Eschwege umgeleitet.

NVV: Erhebliche Verspätungen für Cantus-Bahn

Anders sah es für die Cantus-Bahn aus. Von 16.45 bis 19 Uhr gab es laut NVV in dem Bereich erhebliche Verspätungen. „Wegen des Rettungseinsatzes musste der gesamte Bahnhof Eschwege-West und die Strecke zum Eschweger Stadtbahnhof gesperrt werden“, berichtet eine NVV-Sprecherin. Dies betraf die Regionalzuglinie RB87.