Begegnungsstätte am Hospitalplatz strebt Imagewandel an

Von: Tobias Stück

Freuen sich über den Neustart des Begegnungszentrums unter dem Namen Amikaro: (von links) Runa Aasland-Jost, Helmut Herzog , Koordinatorin Vera Hickethier, Tim Jeanrond, Alexander Heppe, Karl Montag, Evelina Tolpina, Jörn Engler, Ahlam Labbaad, Katharina Hämmerling, Ilona Pfetzing und Siegfried Fiegenbaum. © Tobias Stück

Mehr Begegnung zwischen Migranten und Deutschen fördern will die bisher als Diversity (Vielfalt) bekannte Begegnungsstätte am Hospitalplatz in Eschwege.

Eschwege – Mit der Wiedereröffnung soll ein Imagewandel einhergehen. Das bedeutet aber auch, dass mehr Eschweger sich an diesem Projekt beteiligen sollten, wie Runa Aasland-Jost, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Werra-Meißner, anmerkte. Für den Imagewandel wurde in den vergangenen Wochen einiges umgekrempelt.

Angefangen hatte es damit, dass die Förderung durch das Landesprogramm WIR ausgelaufen war. Die Stadt Eschwege machte sich im Frühjahr auf die Suche nach einer neun Trägerschaft und hat mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) den „Wunschpartner“ gefunden, wie es Jörn Engler, Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales jetzt formulierte.

Um den Neustart sichtbar zu machen, hatte die Awo die Begegnungsstätte vorübergehend geschlossen und im Juni Renovierungsarbeiten veranlasst. Im Juli wurde wiedereröffnet. Die ersten Angebote sind schon angelaufen. Und auch einen neuen Namen gibt es.

Das Begegnungszentrum heißt jetzt Amikaro und sieht sich als offenen Raum für Begegnung, interkulturellen Austausch und respektvolles Miteinander in der Stadt Eschwege. Amikaro bedeutet Freundeskreis auf Esperanto und beschreibt einen Ort des Kennenlernens – sowohl Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund als auch (Alt-)Eschweger sind eingeladen, hier zusammenzukommen, wie es Vera Hickethier, die Koordinatorin des Begegnungszentrums beschreibt.

„In der Vergangenheit hat der Eindruck bestanden, dass hier nur die Menschen, die aus anderen Ländern nach Eschwege gekommen sind, unter sich sind“, sagt Evelina Tolpina vom Ausländerbeirat der Stadt Eschwege. Das Gegenteil soll aber der Fall sein.

Und auch die Leitung der Einrichtung ist neu. Die Eschwegerin Vera Hickethier hat mit der Wiedereröffnung die Koordination übernommen und ist auch für Inhalte verantwortlich. Bildung und Beratung bleiben die wesentlichen Stützen des Programms. Hier finden Sprachtrainings statt, die die Pädagogen Siegfried Fiegenbaum und Berthold Diegel in erster Linie übernehmen.

Karl Montag kümmert sich dagegen beispielsweise um die Beratung zum Job-Einstieg. Eine Übersetzerin ist immer dabei. Verstärkt werden sollen jetzt niedrigschwellige Angebote, die den Austausch beschleunigen. Hickethier spricht dabei die Kunstgruppe, in der gemeinsam gemalt wird, oder die Jam-Session an. „Musik verbindet“, sagt sie. Außerdem gibt es beispielsweise Sportangebote und einen Spieletreff. „Das Begegnungszentrum ist ein idealer Ort, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Jörn Engler.

Eine erste Gelegenheit bietet sich bei der offiziellen Eröffnung während der interkulturellen Woche. Am Mittwoch, 27. September, wird auf dem Hospitalplatz ein Mitbringbüfett aufgebaut. Speisen aus aller Welt werden dann angeboten und gemeinsam probiert. Und „alle Welt“ fängt manchmal schon um die Ecke an: „Eschwege hilft“ bringt einen breiten Kuchen aus dem Meißnervorland mit.

(Tobias Stück)