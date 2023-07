Festivalbesucher setzten auf Comfort beim Open Flair

OPEN FLAIR 2023

+ © theresa lippe Freut sich, dass das Open Flair in knapp einem Monat startet: Festivalorganisator Alexander Feiertag. © theresa lippe

Die Eschweger Festivalbesucher setzen in diesem Jahr vermehrt auf Wohnwagen und Lodges.

Eschwege – In knapp einem Monat startet das Open-Flair-Festival. Vom 9. bis 13. August treten wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in Eschwege auf und mehr als 20 000 Gäste reisen an, um an dem Kultfestival teilzunehmen. Wenige Resttickets sind noch zu haben.

In diesem Jahr setzen die Musikfans beim Campen verstärkt auf Comfort, berichtet Festivalorganisator Alexander Feiertag: „Es haben sich deutlich mehr Besucherinnen und Besucher mit Wohnmobil angemeldet. Deshalb haben wir den Caravan-Stellplatz vergrößert.“ Faltbare Lodges, ähnlich wie mobile Hotelzimmer, sind bei den Festivalbesuchern ebenfalls beliebt.

Open Flair: Camper setzen auf Comfort

Wie schon 2018 und 2019 wird es in diesem Jahr wieder die faltbaren Holzlodges „My Molo“ im Green Camp des Festivals geben. Auf rund 7,5 Quadratmetern gibt es in den wetterfesten Unterkünften zwei Einzelbetten mit abwischbarer Matratze, Bettwäsche, Decke und Kissen, Mini-Kühlschrank, Garderobe, Ventilator und zwei Campingstühlen ausgestattet. Der Check-In ist ab Dienstag, 8. August, 18 Uhr, möglich.

Das gab es auch noch nie: „Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal einen Coworking-Space anbieten“, berichtet Feiertag. „Es haben sich einige Leute an uns gewandt, die während des Festivals keinen Urlaub haben und deshalb vor Ort tagsüber arbeiten möchten.“ Wie genau das Flair-Büro für die Festivalbesucher aussehen wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest. „Es wird aber einen Raum – in welcher Form auch immer – mit Strom, Internet und einigen Arbeitsplätzen geben“, informiert Alexander Feiertag.

Wohnwagen statt Zelt: Camper wollen‘s bequem

Auch kostenloser Eintritt ist möglich: Wer in diesem Jahr 18 Jahre geworden ist oder noch wird, kann mit dem Kulturpass der Bundesregierung kostenlos das Eschweger Festival besuchen. „Bislang haben sich auf diesem Wege zirka 50 Jugendliche für das Flair angemeldet“, weiß Feiertag. „Das ist ein bisschen kompliziert mit der App, aber auf jeden Fall machbar.“

Thema Wasser: Um der Hitze entgegenzuwirken, wird es auf dem gesamten Festivalgelände Trinkwasserspender geben. „Die Dusch- und Toilettenflatrate kann wieder für 19 Euro gebucht werden“, so Feiertag. Ohne Flatrate kosten die Duschen pro Nutzung 3,50 Uhr, die WCs 1 Euro. Außerdem bringt ein Shuttlebus die Festivalbesucherinnen und -besucher zum Espada Freizeitbad. Einmal Duschen kostet dort ebenfalls 3,50 Euro. (Theresa Lippe)