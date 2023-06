Möglicher Missbrauch: Alter von Kind aus dem Werra-Meißner-Kreis weiter unklar

Amtsgericht Eschwege

Aufgrund einer Zeugenaussage, die ein 32-Jähriger vorige Woche als Opfer vor Gericht machte, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen ihn wegen des Verdachtes des schweren Kindesmissbrauchs an einer Elfjährigen.

Gegen einen Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis wird derzeit ermittelt. Er soll ein Mädchen missbraucht haben. Die Staatsanwältin legte nun einen Knochenaltertest vor.

Eschwege – Im Fall des möglicherweise schweren sexuellen Missbrauchs eines elfjährigen afghanischen Mädchens (wir berichteten) hat Staatsanwältin Zeh am Mittwoch (21. Juni) neue Erkenntnisse vor dem Amtsgericht Eschwege vorgetragen. Auf Initiative des Jugendamtes war im Jahr 2020 durch eine radiologische Praxis von dem Kind das sogenannte Knochenalter bestimmt worden. Der Test ergab, dass das Mädchen 2020 zwischen 15 und 16 Jahre alt war. Das Mädchen selbst, so die Staatsanwältin, hatte 2019 stets Behörden gegenüber behauptet, deutlich älter zu sein.

Ermittlungen gegen einen heute 32-jährigen afghanischen Mann hatte die Staatsanwaltschaft Kassel jetzt aufgenommen, nachdem dieser in der vorigen Woche als Opfer einer Messerstecherei im Oktober 2019 in Witzenhausen, ausgesagt hatte. Er hatte dem Gericht berichtet, dass es in dem der Gewalttat vorangegangenen Streit um die seinerzeit elfjährige Tochter eines der Angeklagten ging. Mit diesem Mädchen habe er heute eine dreijährige Tochter und sei nach „islamischen Recht“ mit ihr verheiratet. Das Alter des Mädchens war so auch von der Verteidigung der drei Angeklagten kommuniziert worden.

Staatsanwältin Zeh wies am Mittwoch (21. Juni) darauf hin, dass jetzt im Zuge der Ermittlungen zu einem möglichen sexuellen Kindesmissbrauch noch weitere Merkmale zur Altersbestimmung des Mädchens herangezogen werden müssen. Laut Angaben eines Vertreters der Jugendgerichtshilfe war das Mädchen 2019 vom Jugendamt in Obhut genommen und bei einer Pflegefamilie untergebracht worden. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann, dem 32-Jährigen, und ihrer heute dreijährigen gemeinsamen Tochter zusammen.

Am Mittwoch (21. Juni) sagte der Vater des Mädchens aus, dass er genau wisse, wann seine Tochter geboren sei: im Jahr 1385 nach islamischem Kalender. Das wäre je nach Geburtsmonat dann entweder im Jahr 2006 oder 2007 nach christlichem Kalender gewesen. 2019 war das Mädchen demnach entweder zwölf oder 13 Jahre alt – also klar unter der Rechtsgrenze von 14 Jahren.

Der Vater ist gemeinsam mit seinem Sohn und einem dritten Mann derzeit vor dem Amtsgericht Eschwege angeklagt, den heutigen Ehemann seiner Tochter 2019 misshandelt und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Während das Verfahren gegen einen der drei Angeklagten am Mittwoch (21. Juni) unter der Auflage, 1.500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen, eingestellt wurde, wird der Prozess gegen den Vater und den Sohn neu aufgerollt werden.

Die Verteidigerin des heute 22-jährigen Sohnes, Lisa Vogler, hatte weitere Beweisanträge zu dem Verfahren gestellt. Darunter, den Mann, gegen den das Verfahren gerade eingestellt worden war, als Zeugen zu laden. Eine Fortsetzung innerhalb der notwendigen Dreiwochenfrist war nicht möglich, weil sich kein Termin der beiden Verteidiger und dem Gericht finden ließen. Das bedeutet, dass nun zu einem späteren Zeitpunkt der gesamte Prozess inklusive der gesamten Beweisaufnahme mit Zeugen etc. neu aufgerollt werden wird. Den drei Angeklagten war vorgeworfen worden, im Oktober 2019 den mutmaßlichen Freund der Tochter beziehungsweise Schwester auf der Werrabrücke in Witzenhausen zusammengeschlagen und mit Messerstichen lebensbedrohlich verletzt zu haben. (Stefanie Salzmann)