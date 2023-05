MONTAGSINTERVIEW Der Eschweger Robin Kemmsies hat drei Monate Elternzeit genommen

Von: Theresa Lippe

Teilen

Robin Kemmsies (28) ist seit rund drei Monaten Vater. Um mehr Zeit mit seiner Tochter Ronja zu verbringen und seine Ehefrau Charlotte zu unterstützen, hat er Elternzeit genommen. © theresa lippe

Seit rund drei Monaten ist Robin Kemmsies (28) Vater. Am 6. Februar kam seine Tochter Ronja auf die Welt. Das hat vieles für ihn und seine Frau Charlotte (26) verändert.

Eschwege – Der Eschweger hat drei Monate Elternzeit genommen und steigt nun langsam wieder ins Berufsleben ein. Mit Blick auf den Vatertag am 18. Mai berichtet der 28-Jährige über seine Erfahrungen.

Herr Kemmsies, wann haben Sie sich dazu entschieden, Elternzeit zu beantragen?

Für mich stand sehr früh in der Schwangerschaft meiner Frau fest, dass ich nach der Geburt in Elternzeit gehen will. Nachdem geklärt war, dass das finanziell für uns machbar ist und auch mein Arbeitgeber grünes Licht gegeben hat, habe ich die entsprechenden Unterlagen bei der Elterngeldstelle eingereicht.

Und Ihr Arbeitgeber hat das problemlos genehmigt?

Ich glaube, mein Chef war etwas überrascht, hat mich aber bei meinem Plan unterstützt. Da kamen schon Aussagen wie „Schade, aktuell ist hier wirklich viel los“, aber es war schnell eine Vertretungslösug gefunden. Negative Kommentare gab es nicht, außerdem haben sich auch alle Kolleginnen und Kollegen für uns gefreut.

Wieso haben Sie als Vater Elternzeit genommen?

Mir war es sehr wichtig, meine Frau Charlotte nach der Geburt zu unterstützen. Natürlich wollte ich auch unbedingt die ersten Monate meiner Tochter ungestört miterleben. Ich wollte auf keinen Fall die ersten entscheidenden Phasen in ihrem Leben verpassen.

Welche positiven Aspekte ziehen Sie aus Ihrer Erfahrung?

Es war toll, dass unser Familienleben für die drei Monate oberste Priorität hatte. Wir konnten unseren neuen Tagesrhythmus gemeinsam gestalten und lernen. Jeder Augenblick war schön und ich konnte alle Momente ungestört erleben: zum Beispiel das gemeinsame Aufstehen am Morgen, ohne den Zeitdruck pünktlich an der Arbeit sein zu müssen.

Sollten alle Väter in Elternzeit gehen?

Wenn es finanziell möglich ist, kann ich nur sagen: Männer, macht das! Die ersten Lebensmonate eurer Kinder sind so besonders, die sollte man nicht verpassen, wenn es sich einrichten lässt. Ich war auch bei der Geburt dabei und das war ein überwältigendes Erlebnis.

Also sollte es Normalität werden?

Elternzeit für Männer sollte nichts Besonderes mehr sein – weder für Väter, noch für Arbeitgeber. Männer sollten nicht erwarten, dass man Ihnen für die Betreuung der eigenen Kinder und für jeden erledigten Handschlag im Haushalt auf die Schulter klopft, während es von den Müttern einfach erwartet wird. Wenn man gemeinsam ein Kind bekommt, sollte man sich auch gemeinsam darum kümmern.

Das sind starke Worte, über die sich jede Frau freut.

Naja, für ich ist das ganz selbstverständlich. Ich habe vorher schon viel gekocht und den Haushalt haben wir auch immer gemeinsam erledigt. Jetzt mache ich eben ein bisschen mehr, damit meine Frau sich gut erholen kann. Das war für mich kein Kulturschock. Elternzeit ist ja kein Urlaub.

Sind Sie rückblickend froh, dass sie in Elternzeit gegangen sind?

Absolut. Durch die Elternzeit war ich von Tag eins voll involviert. So konnte sich meine Frau erholen, während ich mich um Ronja gekümmert habe. Das ging natürlich für uns beide, also meine Frau und mich, von null auf hundert los, aber es hat sich für mich nicht einen Moment als Belastung angefühlt.

Zur Person Robin Kemmsies (28) arbeitet als Redakteur bei der Hersfelder Zeitung in Bad Hersfeld. Nach seinem Studium in Jena hat er dort ein Praktikum gemacht und arbeitet nun im Online-Bereich der HZ. Gemeinsam mit Frau Charlotte (26) und Tochter Ronja (3 Monate) lebt er seit 2019 wieder in Eschwege. Neben dem Beruf engagiert er sich als Vorsitzender beim Basketball Club Meinhard. (tli)

Wie geht es jetzt beruflich für Sie weiter?

Meine Elternzeit ist in dreimonatige Einheiten gegliedert: Drei Monate hatte ich volle Elternzeit, seit vorigem Montag arbeite ich nun 20 Stunden – für drei Monate. Danach stocke ich auf 30 Stunden die Woche auf und ab November arbeite ich dann wieder Vollzeit. Ich kann aber auch regelmäßig im Homeoffice arbeiten, was ich aktuell natürlich besonders gerne annehme.

War es schwierig, wieder zurück ins Arbeitsleben zu kommen?

Ja und nein. Dadurch, dass ich zu Beginn direkt alle Abläufe rund um Ronja mitgemacht habe, muss ich mir beispielsweise nicht um 11.30 Uhr Gedanken machen, was gerade zuhause passiert, während ich arbeiten muss. Das ist für mich sehr beruhigend.

Neulich war meine Frau aber mal drei Stunden mit unserer Tochter unterwegs und ich habe länger nichts von ihr gehört, da bin ich schon nervös geworden. Natürlich war alles okay, sie war einfach beschäftigt und hat nicht aufs Handy geschaut. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es mir noch nicht ganz leicht fällt, länger von Ronja und Charlotte getrennt zu sein.

Falls Sie und Ihre Frau ein zweites Kind bekommen, wollen Sie wieder in Elternzeit gehen?

Ganz bestimmt, nächstes Mal würde ich gerne noch länger in Elternzeit gehen. Rechtlich hat jeder Elternteil einen Anspruch auf bis zu drei Jahre zur Betreuung und Erziehung seines Kindes. Diese 36 Monate kann man auch aufteilen auf die ersten acht Lebensjahre des Kindes.

Wie feiern Sie Ihren ersten Vatertag?

Wir wollen entspannt grillen und anschließend einen gemütlichen Tag verbringen. Also keine feuchtfröhlichen Touren mit Freunden und Bollerwagen im Werra-Meißner-Kreis. Dafür müssten die Männer in meinem Freundeskreis erst mal nachziehen und Väter werden. (Theresa Lippe)