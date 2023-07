Ten Sing führt Mystery-Thriller live auf

Samstagabend inszenierte die Jugendgruppe „Ten Sing“ eine eigene Folge X-Factor live im E-Werk. © Schöggl, Lorenz

Die Ten Sing-Gruppe Eschwege hat den Mystery-Klassiker X-Factor im E-Werk aufgeführt. Die Zuschauer im E-Werk konnten nervenaufreibende Szenen miterleben...

Eschwege – Tiefe Stimme, schwarze Haare und markanter Bart: Jonathan Frakes und die Serie „X-Factor: Das Unfassbare“ sind nachtaktiven TV-Zuschauern und Fans von Mystery-Thrillern weltweit bekannt. Samstagabend, 15. Juli, inszenierte die Jugendgruppe „Ten Sing“ vom CVJM Eschwege eine eigene Folge live im E-Werk.

„Wir treffen die Auswahl und alle Entscheidungen immer selbst als Gruppe“, ist Camilla Nidens, welche als Moderatorin die Rolle von Frakes einnimmt, stolz über den Werdegang und das Ergebnis.

Ausgelassen, heiter und fasziniert war das Publikum aller Altersklassen – und wartete gespannt auf die skurrilen, dramatischen und nervenaufreibenden Szenen. Getreu dem Vorbild wurden drei Geschichten erzählt, wobei eine davon frei erfunden war; abschließend durfte das Publikum rätseln, welche Geschichte „Fakt oder Fiktion“ war.

Begleitet wurden alle unfassbaren Geschichten von kräftigen Gesangseinlagen und Tanz-Acts, die dem Publikum einheizten. © Lorenz Schöggl

Auch vor horrorartigen Szenen mit Todesfällen hatten die Jugendlichen bei dem lockeren und humorvollen Bühnenstück keine Scheue.

Bei „Der verschollene Ten Singer“ ist ein Mitglied verstorben, während ein Kollege ihn in trance-artigen Zuständen zu sehen glaubt.

In der Death-Man-Geschichte muss ein Kind erfahren, dass zwei Personen sterben, nachdem er als Herr der Unterwelt verkleidet an Halloween an ihrer Haustür klopft.

Die dritte Szene bot den tödlichen Höhepunkt und entführte in die Welt eines Mörders: Durch Zwischenfälle wie eine missglückte Aquariumsreinigung oder unerwartete Besucher im Backofen hat der „Haustiermörder“ sich einen Namen gemacht. Begleitet wurden alle Geschichten von kräftigen Gesangseinlagen und Tanz-Acts, die dem Publikum einheizten.

„Es war eine abenteuerliche Reise voller Gedanken und Emotionen“, resümiert Derlin Forciniti als Darsteller und Sänger. Bemerkenswert ist die eigendynamische Teamleistung der Jugendlichen, die Marc Dobat als Pädagoge betreut.

Die rund 25 „Ten Singer“ sind eine Projektgruppe, die sich jedes Jahr nach den Sommerferien aufs Neue findet. In den Workshops Tanz, Band, Theater, Technik und Kreatives ist für jeden interessierten Jugendlichen im Alter von circa 13 bis 19 Jahren ein Platz zur kreativen Entfaltung – und für viel Gemeinschaftsleben.

Nach den Ferien geht's weiter. Wer demnächst auch mit Ten Sing auf einer Bühne stehen will, ist dazu aufgerufen, mitzumachen. Marc Dobat und Ten Sing laden Jugendliche ab 13 Jahren herzlich ein. Treffen sind an jedem Donnerstag von 18 Uhr bis 20.30 Uhr im CVJM-Jugendhaus an der Leuchtbergstraße 10b in Eschwege.

Infos unter tensing-eschwege.de

(Lorenz Schöggl)