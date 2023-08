Aufräumarbeiten beim Open-Flair-Campingplatz

Von: Marius Gogolla

Saubere Sache: Der Müll wird von den Flair-Campern in den Containern entsorgt. Dazu ist ein kräftiger Wurf nötig. © marius gogolla

Montag ist allgemeiner Abreisetag beim Open Flair, aber schon am Sonntag gab es bereits einige Lücken in der Zeltstadt.

Eschwege - Bevor die Festivalbesucher den Heimweg antreten können, müssen sie allerdings ihre Camps abbauen und den Müll wegbringen. Bis 12 Uhr wird der Campingplatz dann noch von den Securitys überwacht, danach können auch Menschen ohne Festival-Bändchen auf das Gelände.

Auf dem Platz bleibt aber auch in diesem Jahr einiges an Müll liegen. Oft sind es Pavillons oder Zelte, die das Festival nicht überstanden haben. Wer seinen Müllsack gefüllt abgibt, erhält gegen Vorlage einer Müllpfand-Marke fünf Euro zurück. Die Müllsäcke werden von den Campern in Müllcontainer geworfen – teils recht akrobatisch, wie unser Bild zeigt.

Die letzten Reste aus seinem Camp räumt Lucas Biertümpfel aus Hoheneiche auch noch weg. © Gogolla, Marius

Auch während des Festivals konnten die Besucherinnen und Besucher bereits ihren Müll abgeben. Dazu war auf dem Campingplatz das Müllkommando unterwegs – zwei Traktoren mit jeweils zwei Anhängern, in die die vollen Müllsäcke geworfen wurden. Hunderte Tonnen Müll kommen so jedes Jahr auf dem Open Flair zusammen. Wer ein Möbelstück oder einen Kühlschrank mit auf den Campingplatz genommen hatte, erhält sein Pfand zurück, wenn das Möbelstück beim Ausfahren aus dem Campingplatz-Gelände wieder mitgenommen wird. So soll sichergestellt werden, dass keine großen oder sperrigen Gegenstände auf dem Campingplatz bleiben, da deren Entsorgung aufwendig ist.

Manche der Camps waren gestern besonders schnell aufgeräumt, wie das der Gruppe um Lucas Biertümpfel aus Hoheneiche: „Wir achten sehr darauf, den kompletten Müll einzusammeln. Schließlich wollen wir im nächsten Jahr wieder hier campen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Flair keine unnötige Arbeit verursachen.“ Sobald alle Camper das Gelände verlassen haben, beginnen die Aufräumarbeiten. Mehrere Teams bauen Zäune und Holzbrücken um den Campingplatz ab, andere sammeln Müll ein. Auch auf den Plätzen an der Seebühne, dem Elektrogarten und auf dem Werdchen wird mit Hochdruck am Abbau gearbeitet. (Marius Gogolla)