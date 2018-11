Nach mehr als 20 Jahren scheidet Lothar Quanz nun aus dem Landtag aus

„SPD muss erkennbar sein“

+ © Harald Sagawe Hat die Interessen des Werra-Meißner-Kreises mehr als zwei Jahrzehnte im Landtag vertreten: der SPD-Abgeordnete Lothar Quanz. Nach dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur scheidet der Eschweger im Januar aus dem Landtag aus. © Harald Sagawe

Lothar Quanz weiß, dass sich seine Partei verändern muss, will sie in Zukunft Erfolg haben – in Wahlergebnissen messbaren Erfolg.