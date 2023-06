Nach Unfall im April in Eschwege: Polizei sucht zwei Zeuginnen

Zwei unabhängige Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Eschweger Polizei zu melden. (Symbolbild) © HNA-Symbolbild

Die Polizei sucht zwei Zeuginnen, die Ende April gesehen haben sollen, wie das Laufrad einer Dreijährigen in der Goldbachstraße in Eschwege angefahren wurde und sie stürzte.

Eschwege – Bei einem Unfall Ende April ist eine Dreijährige aus Eschwege leicht verletzt worden. Die Polizei teilt nun mit, dass sie zwei unabhängige Zeuginnen zur Klärung des Unfallhergangs sucht. Die beiden Frauen sollen sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Grundstück einer Arztpraxis in der Goldbachstraße in Eschwege aufgehalten haben. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (27. April). Ein 49-jähriger Eschweger soll gegen 14:30 Uhr mit dem Mercedes Sprinter eines Paketdienstes auf das Grundstück der Arztpraxis gefahren sein. Beim Verlassen soll er mit dem Fahrzeug gegen das Vorderrad des Laufrades der dreijährigen Eschwegerin gefahren sein. Dadurch soll sie das Gleichgewicht verloren und gestürzt sein. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Eschweger Polizei zu melden. Tel. 0 56 51/9250 (esr)