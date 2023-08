„Energiewende frisst Landschaft“

Von: Emily Spanel

Blick unter die Solarpanele: Das Bild der Naturschutzinitiative zeigt die Vegetationsarmut. © NI/ privat

Ehrenamtliche der Naturschutzinitiative (NI) kritisieren Ackerflächenverluste durch Solargebiete. Es geht um Architektenpetersilie und zerschnittene Landschaften.

Niederhone – Die Vogelwelt am Solarpark Eschwege-Niederhone haben ehrenamtlich Aktive der Naturschutzinitiative (NI) in der jetzt zu Ende gehenden Brutzeit erfasst. Beobachtet wurde über einen Zeitraum von zwei Tagen.

Dabei sei es auffällig gewesen, dass bei der ersten Zählung Anfang Mai im Solarpark selbst überhaupt kein einziger Vogel angetroffen wurde, während in der reich strukturierten Kulturlandschaft des angrenzenden Weingrabens gleich zwanzig Vogelarten beobachtet worden seien – davon alleine drei Greifvogelarten. Das berichtet der Naturschutzverband NI.

Dr. Jörg Brauneis

Bei der zweiten Zählung Mitte Juni war es eine einzige Amsel, die in einer Gasse zwischen den Modulen aufflog, während außerhalb der Anlage zehn verschiedene Vogelarten beobachtet wurden.

„Warum am Solarpark Niederhone die Zählungen so schlecht ausgefallen sind, bleibt zunächst unklar“, erklärt Dr. Jörg Brauneis für die Naturschutzinitiative (NI). „Die einzelnen Solarpanele sind allerdings sehr eng aneinandergebaut, was dunkle, höhlenartige Räume schafft, die von den meisten Vögeln gemieden werden, und auch kaum Vegetation zulassen.“

Andererseits sei eine solche Nullzählung auf mehr als 40.000 Quadratmetern in Deutschland schon auffällig und an kaum einem anderen Ort zu erwarten. „Auch die nach unserer Auffassung feigenblattartig wirkende Eingrünung kommt kaum über das hinaus, was man bei großen Bauvorhaben despektierlich ,Architektenpetersilie‘ nennt“, sagt Dr. Jörg Brauneis.

„Photovoltaikanlagen auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen vernichten nicht nur Vogellebensräume, sondern zerschneiden durch massiven Zaunbau die Landschaft, wodurch Menschen und größere Tiere konsequent ausgesperrt werden. Ein weiteres Problem ist aber der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche zur nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion“, erklärt Harry Neumann, hessischer Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative (NI).

Ackerfähiger Boden gehe auf großer Fläche verloren, und die bisher hier erzeugten Lebensmittel müssten entweder durch eine die Natur belastende Nutzungsintensivierung auf anderen Standorten produziert, oder gar mit riesigem ökologischen Fußabdruck von anderen Kontinenten importiert werden.

Harry Neumann

Gleichzeitig schreite der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Verkehr, Siedlungsausweitungen und Flächen für Gewerbe und Industrie in Deutschland ungebremst voran. Völlig unverständig bleibe, wieso die Solarpaneele auf Äckern, Wiesen und Weiden in der freien Landschaft errichtet werden müssten.

Sinnvoller wäre es, die quadratkilometergroßen Flachdächer der Industrie- und Gewerbegebiete oder Parkplätze und Verkehrsflächen intensiv für Photovoltaik zu nutzen.

Besonders bedrückend sei es, wenn – wie aktuell auf 150 Hektar bei Herleshausen-Archfeld geplant – die Solarparks eine solche Größe erreichten, dass alle Menschen und alle größeren Tiere auf einem wesentlichen Teil der Dorfgemarkung ausgesperrt würden.

„Bei den kürzlich durch die Bundesnetzagentur erfolgten Solarausschreibungen hat die Nachfrage der Solarwirtschaft das Angebot wiederum deutlich übertroffen. Für insgesamt 1670 Megawatt wurde ein Zuschlag erreicht, wofür in weit mehr als der Hälfte wieder Äcker, Wiesen oder Weiden genutzte Flächen in Anspruch genommen werden“, kritisieren Dr. Jörg Brauneis und Harry Neumann.

