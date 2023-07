Braugerste für Eschweger Klosterbier kann bald geerntet werden

Von: Tobias Stück

Teilen

Werfen einen Blick auf die Qiualität der Braugerste: Christian Flender, Johannes Strauß, Herbert Wicke Hans-Werner Kretschmer und Ramon Menthe auf dem Feld zwischen Grebendorf und Eschwege. © Tobias Stück

Auf den ersten Blick sind sowohl der Braumeister als auch die Landwirte mit der neuen Sorte sehr zufrieden.

Eschwege – In diesem Jahr hat die Anbaugemeinschaft „Braugerste für die Eschweger Klosterbrauerei“ erstmals die neue Braugerstensorte „Lexy“ ausgesät. „Die Ausbildung der Körner ist erstaunlich gut“, sagt der Jestädter Landwirt Herbert Wicke. Und das, obwohl in der Kornfindungsphase eigentlich zu wenig Wasser auf die Felder niedergegangen ist.

Das Gerstebfeld, das die Landwirte Herbert Wicke, Johannes Strauß, Ramon Menthe, Braumeister Christian Flender sowie Hans-Werner Kretschmer, der den Anbau vonseiten des Landwirtschaftsamts vorangetrieben hat, besichtigen, hat einen guten Standort. Die guten Böden im Werratal würden auch mit weniger Niederschlag einigermaßen auskommen können. Die Braugerste wurde im nassen Frühjahr 2023 drei Wochen später aöls üblich ausgebracht. Was die Ernte tatsächlich bringt, zeigt sich in den kommenden beiden Wochen. Dann wird die Braugerste geerntet.

Mit rund 500 Tonnen Ertrag rechnen die heimischen Erzeuger auch in diesem Jahr. Das Getreide wird an die Erfassungsstellen in Eschwege und Hann. Münden geliefert. Hier wird die Braugerste gereinigt und in Silos gelagert, bis die Mälzerei die Gerste abholt. Die Eschweger Klosterbrauerei arbeitet mit Mälzereien in Bamberg und Bad Kreuznach zusammen, die die 500 Tonnen Sommergerste zu rund 400 Tonnen Malz verarbeiten, das durch natürliches Keimen des Getreides entsteht. „Malz ist ein besonders wichtiger Rohstoff für ein gutes Bier“, sagt Braumeister Christian Flender. „Malz gibt dem Bier seine Geschmacksfülle und seine Farbe.“

Nach umfangreichen Mälzungs- und Brauversuchen hat sich die neue Sorte als Braugerste in der Mälzerei und zur Bierherstellung besonders bewährt. Der Ertrag sei jetzt höher. Außerdem sei der Eiweißgehalt auf 9,5 bis 10 Prozent gestiegen, berichtet Flender. Braugerste wird in erster Linie zum Brauen von Bier verwendet und ist damit für den menschlichen Verzehr gedacht. Braugerste wird überwiegend aus zweizeiliger Sommergerste hergestellt. Zur Verwendung als Braugerste eignen sich nur spezielle, für diesen Zweck gezüchtete Sorten. Der Anbau von Braugerste ist in den letzten Jahren in Deutschland und den meisten Ländern Europas stark rückläufig.

Insgesamt 17 Landwirte bauen in der Region die Braugerste für die Biere der Eschweger Privatbrauerei an und das bereits seit 24 Jahren. Am 11. Januar 1999 fiel mit der Vertragsunterzeichnung der Startschuss für das Projekt von heimischen Landwirten aus beiden Altkreisen. „Wir erhalten zuverlässig Zutaten aus der Region und der Landwirt hat einen verbindlichen Abnehmer für seine Ernte“, erklärt Unternehmenssprecherin Tanja Beck. In einem Anbau-, Liefer- und Abnahme-Rahmenvertrag für Braugerste sind die Details geregelt. Kernstück dieses Miteinanders sind die Qualitäts- und Umweltkriterien, nach denen die jährlich 500 Tonnen angebaut werden. Gedüngt wird nur maßvoll.

Ab dem 9. August schließt sich auf dem jetzt begutachteten Braugerstefeld übrigens ein Kreis. Wenn der Acker abgeerntet ist, werden darauf Besucher des Open Flairs campen. Und das ein oder andere Eschweger Bier wird auf dem Feld, auf dem das Malz seinen Anfang nahm, sicherlich auch getrunken. (Tobias Stück)