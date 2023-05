Neuer Film über Margot Flügel-Anhalt: „Mittendrin wurden wir überrumpelt“

Von: Tobias Stück

Bereichern sich gegenseitig: Margot Flügel-Anhalt (Mitte) ist der Star, Johannes Meier (links) und Paul Hartmann setzen sie filmisch in Szene. Hier stehen sie im Camp 1 vor dem Nanga Parbat auf 4500 Meter. © Streetsfilm

Mit „Hoch. Hinaus. – Margots abenteuerliche Reise in den Himalaya“ steht der nächste Film vor der Uraufführung. Wir haben mit Filmproduzent Paul Hartmann darüber gesprochen.

Eschwege – Margot Flügel-Anhalt ist mittlerweile in der gesamten Republik bekannt. Ihre abenteuerlichen Reisen, die sie im fortgeschrittenen Alter mit verschiedenen Gefährten durch die halbe Welt geführt haben, wurden vielfach veröffentlicht. Sie selbst hat darüber mehrere Bücher geschrieben. Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihre Filme, die mehrfach in den dritten Programmen der ARD liefen und immer noch in der ARD-Mediathek abrufbar sind, bekannt.

Mit „Hoch. Hinaus. – Margots abenteuerliche Reise in den Himalaya“ steht der nächste Film vor der Uraufführung. Wir haben mit Paul Hartmann, der zusammen mit Johannes Meier Margot Flügel-Anhalt filmisch in Szene setzt, über die Dreharbeiten zu dem neuen Film gesprochen.

Herr Hartmann, die Premiere des dritten Films über die Reisen von Margot Flügel-Anhalt steht bevor. Braucht es für solch einen Film eigentlich ein Drehbuch?

Unser Autor Johannes Meier hat vorher natürlich einen roten Faden über den Inhalt im Kopf. Meistens wird dieser rote Faden aber dann von der Realität auf der Reise überholt, weil so viel Unvorhergesehenes passiert. Man kann probieren auf Margots Reisen zu planen. Meistens wird man mittendrin aber überrumpelt.

Zum Beispiel?

Unser Plan (von Paul Hartmann und Johannes Meier, Anm. d. Red.) war es, Margot in Pakistan auf ihrer Reise persönlich zu begleiten. Jetzt kam aber eine verheerende Flutkatastrophe dazwischen, sodass Margot im Katastrophengebiet eingeschlossen war. Alleine zu ihr zu kommen, war schon ein echtes Abenteuer. Als wir dann in einer der Unterkünfte in Pakistan angekommen sind, wurden wir direkt wiedererkannt. Die Menschen haben sich gefreut, dass die beiden Verrückten mit der Frau, die immer ein neues Gefährt dabei hat, wieder da sind.

Im Trailer zum neuen Film sieht man, wie es auf einer engen Gebirgsstraße fast zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines Einheimischen kommt. Wie gelangt man an solche Bilder?

Wir haben die Technik nachgerüstet. Bei früheren Filmen war es so, dass uns manche Bilder durch die Lappen gegangen sind. Jetzt hatten wir eine Kamera im Auto installiert, die immer mitlief und auf Knopfdruck die spannendsten Szenen nachträglich gespeichert hat. So geht uns weniger verloren.

Vier Wochen wart ihr zusammen unterwegs, fast fünf Monate dauerte die Reise insgesamt. Da kommt doch sicherlich unheimlich viel Material zusammen?

Ja. Wir haben insgesamt über 200 Stunden aufgezeichnet. Nicht nur während unserer gemeinsamen Zeit. Die Kamera lief an jedem Tag von Margots Reise. Johannes Meier Aufgabe war es fast fünf Monate lang, die 200 Stunden Material auf rund 100 Minuten zusammenzuschneiden und dabei gleichzeitig die Geschichte der Reise zu erzählen.

Was ist denn die Geschichte der Reise?

Die Reise an sich ist natürlich die Geschichte. Wenn eine Frau mit fast 70 Jahren in einem Lada 22 000 Kilometer von Thurnhosbach bis zum Nanga Parbat fährt, ist das außergewöhnlich. Im Film erleben wir die Abenteuer aus Margots Perspektive hautnah mit. Wir lachen und weinen mit ihr, genau wie auch wir als Filmteam werden die Zuschauer so zu echten Reisegefährten.

Der Film lebt aber nicht nur von der Geschichte, sondern auch von Bildern, oder?

Natürlich. Wenn man am Nanga Parbat dreht, ist das schon was anderes als am Ziegenküppel. Wir haben deswegen auch hier bei der Technik nachgelegt. Gerade die Drohnenbilder sind spektakulär. Als Pilot bin ich hier inzwischen routinierter geworden. Aber auch die Technik hat sich insgesamt verbessert. Es sind große Bilder entstanden, die wie gemacht sind für die große Leinwand.

Die Premiere findet auch im Eschweger Kino Cinemagic statt. Warum ist das – außer der großen Leinwand – besonders?

Hier spürt man den Film viel besser. Man bekommt die direkte Resonanz des Publikums mit. Wann erschrecken sie sich, bei welcher Szene lachen sie? Im besten Fall gibt es Applaus. Es ist ein besonderes Gefühl, der Heimat den Film zu präsentieren. Außerdem kommt hier einmal das ganze Team zusammen. Unser Komponist Fabian Kratzer hat beispielsweise 70 Minuten Musik für den Film selbst komponiert. Unsere Grafikerin Diana Köhne hat die Reisekarten erstellt.

„Hoch. Hinaus. – Margots abenteuerliche Reise in den Himalaya“ wird am 10. Mai auch im SWR im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Was ist der Unterschied zwischen einem Kino- und einem Fernsehfilm?

Im Kino lässt man sich mehr auf den Film ein. Zuhause gibt es viele Ablenkungen. Das Handy, die Familie, andere Sender... Man muss den Zuschauer dazu bekommen, am Ball zu bleiben. Es dürfen keine Fragen offenbleiben. Deswegen muss man die Szenen mehr einordnen.

Wie ist es überhaupt zur Zusammenarbeit mit dem SWR gekommen?

Der Sender ist auf unseren ersten Film „Über Grenzen“ aufmerksam geworden. Den haben wir dann für das TV umgearbeitet. Er erreichte Platz 7 der Kino-Arthouse-Charts und wurde ein Quotenhit im TV und in der ARD-Mediathek. Anschließend hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt.

Gibt es abseits von den drei Margot-Filmen noch andere Film-Projekte von euch?

Ja, aus unseren Anfängen der Reisebegleitung haben sich weitere Projekte entwickelt. Wir haben ein Pärchen begleitet, was mit vier ßMustangs durch den wilden Westen reitet, und zwei Freunde, die den Nil auf Stand-up-Paddle bereisen. Wir sind also unserem Genre treu geblieben. Daraus entstanden dann die „SWR Reisehelden“. Wir haben eine Produktionsfirma mit dem passenden Namen „streetsfilm“ gegründet. Ich bin wohl der einzige Student der Filmakademie, der ein duales Studium betreibt (lacht).

Was hat sich sonst noch durch diese Reisefilme geändert?

Seit sechs Jahren reise ich mit Margot durch die Welt. Dadurch hat sie mein Leben ziemlich durcheinandergewirbelt. Gerade habe ich mir eine Auszeit genommen und war einige Monate in Südamerika. Wenn man dann nach Hause kommt, kann man seine Heimat in Eschwege noch mehr schätzen. (Tobias Stück)

Zur Person Paul Hartmann (24) wurde 1998 in Eschwege geboren. Schon während der Schulzeit gehörte er zum Ensemble des Jungen Theaters Eschwege. 2012 zog er nach Erfurt, wo er in der Kika-Produktion „Schloss Einstein“ eine Hauptrolle übernahm. Auch in anderen ARD-Serien übernahm er kleiner Rollen. 2015 kehrte er nach Eschwege zurück, machte seinen Schulabschluss und anschließend eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton beim Medienwerk in Eschwege. Heute studiert er Film und Produktion an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Gleichzeitig hat er zusammen mit Johannes Meier die Produktionsfirma „streetsfilm“ gegründet. (Tobias Stück)

Am Mittwoch, 10. Mai, wird „Hoch. Hinaus. – Margots abenteuerliche Reise in den Himalaya“ um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. Zuvor feiert der Film im Eschweger Kino Cinemagic am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr und Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr, seine Uraufführung. Es gibt noch Restkarten über das Kino. Sollte die Nachfrage hoch sein, wird eine Zusatzvorstellung geplant.