Die Feuerwehr aus der Hauswirtschaft

Nicole Klötzl, Abteilungsleiterin der Hauswirtschaft, verlässt nach 25 Jahren Dienstzeit das Klinikum Werra-Meißner. © Privat

Nicole Klötzl verlässt nach knapp 25 Jahren das Klinikum Werra-Meißner in Eschwege. Sie koordinierte 95 Mitarbeiter in der Hauswirtschaft...

Eschwege – „Sie war wie die Feuerwehr – immer zur Stelle, wenn es gebrannt hat“, sagte Verwaltungsdirektor Michael Rimbach jüngst zum Abschied von Hauswirtschafts-Leiterin Nicole Klötzl nach fast 25 Jahren im Klinikum Werra-Meißner.

Doch nun zieht es sie nach dieser langen Zeit der Liebe wegen nach Sachsen-Anhalt, auch der private Umzug vom Heimatort Großalmerode in den Harz geht damit einher.

„Ich gehe mit einem weinenden Auge, denn ich habe immer gerne hier gearbeitet. Der Wechsel ist rein privat motiviert und hat nichts mit dem Klinikum als Arbeitgeber zu tun“, sagt Klötzl. Ihr werde vor allem das ausgeprägte „Wir-Gefühl“ fehlen, das sie hier in zweieinhalb Jahrzehnten erlebt hat.

„Wenn große Aufgaben anstanden – beispielsweise der große Brand, die 125-Jahr-Feier oder der OP-Neubau – dann haben immer alle Abteilungen an einem Strang gezogen, ohne groß zu meckern. Das habe ich stets sehr geschätzt.“

Und die scheidende Hauswirtschafts-Chefin hat so einiges erlebt im Hause. Vor genau 24 Jahren und zehn Monaten hat sie die Abteilung übernommen, absolvierte vorher schon eine Ausbildung in der Hauswirtschaft in Hessisch Lichtenau sowie noch eine Ausbildung zur Leiterin in diesem Bereich.

„Meine damalige Ausbilderin hat mein Organisations-Talent früh erkannt und mir gesagt, ich soll in Richtung Leitung gehen. Das habe ich dann gemacht und es bis heute nicht bereut. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich wollte nie etwas anderes machen“, berichtet Nicole Klötzl.

Der Bereich Hauswirtschaft sei sehr facettenreich. Im Klinikum Werra-Meißner deckt ihr Team im Kern die Gebäude- und Fensterreinigung in allen Bereichen beider Standorte, die Organisation des Speed-Dress-Rooms mit der entsprechenden Dienstkleidung für alle Berufsgruppen, die Wäscheversorgung sowie die Bettenaufbereitung ab.

An ihr selbst lag es dann, die 95 Mitarbeitenden der Hauswirtschaft so zu koordinieren, dass all dies an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr unter Einhaltung strenger Hygiene-Standards gewährleistet ist. „Wir haben immer versucht, für alles eine Lösung zu finden“, sagt Klötzl.

Nebenher hat sie sich auch um die Verteilung und Unterhaltung der 21 angemieteten Wohnungen des Klinikums für Studenten und Honorarärzte gekümmert – was ihr den Spitznamen „Hotel Klötzl“ einbrachte, wie sie erzählt.

Zum Abschied liegt Nicole Klötzl vor allem eins am Herzen: „Ich möchte mich bei meinem Team in Eschwege und Witzenhausen bedanken. Wir sind eine tolle Truppe, die zusammen durch dick und dünn geht. Macht weiter so! Das Klinikum war mein zweites Zuhause, ich habe die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen werden mir fehlen.“

(Marius Gogolla)