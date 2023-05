Niddawitzhausen und Eltmannshausen: 95 bunte Lichter für 950 Jahre

950 Jahre Eltmannshausen und Niddawitzhausen

+ © Privat/nh Stolz auf ihre kreative Arbeit sind die Kinder Niddawitzhausens und Eltmannshausens. Mitgestaltet haben sie damit das Lichterfest am Samstag (20. Mai). © Privat/nh

Kinder aus Niddawitzhausen und Eltmannshausen haben Gläser für das Lichterfest bemalt. Es findet im Rahmen des 950. Jubiläums am Samstag (20. Mai) statt.

Eltmannshausen/Niddawitzhausen – Fleißig haben die Kinder aus Eltmannshausen und Niddawitzhausen das Lichterfest vorbereitet und 95 Gläser bunt bemalt. Beide Eschweger Stadtteile werden in diesem Jahr 950 Jahre alt und feiern gemeinsam. Der „Biergarten unter der Linde“ findet am Samstag, 20. Mai, in der Dorfmitte Niddawitzhausens statt. Es laden der Feuerwehrverein und der Ortsbeirat Niddawitzhausens ein. Geben wird es zusätzlich ein Kinderprogramm und das Lichterfest.

Mit Letzterem knüpfen die Veranstalter an eine Tradition der Heimatfeste an, die beide Orte früher zusammen feierten. Das erklärt Peter Hoefel vom Ortsbeirat Niddawitzhausen. Die Heimatfeste schlossen immer mit dem Kinderfest am Montag ab. Höhepunkt des Festwochenendes sei das Lichterfest am Abend gewesen. Mit Lampions zogen die Kinder durch die beiden von Teelichtern in bunten Bechern erleuchteten Orte. „Es ist schön, diese Tradition nun in veränderter Form an die Kinder der beiden Dörfer weitergeben und wieder aufleben lassen zu können“, so die Veranstalter.

95 bunte Gläser haben sie nun gemeinsam mit den Kindern Niddawitzhausens und Eltmannshausens für das Lichterfest anlässlich des 950. Jubiläums bemalt. Dazu eingeladen hatten die Ortsbeiräte beider Orte. Die fantasievoll verzierten Gläser sollen, mit Teelichtern ausgestattet, für die passende Beleuchtung zum Lichterfest sorgen.

Zusätzlich entstanden zwei Banner. Janina Zuber vom Ortsbeirat Eltmannshausen freut sich: „Und auch hier haben sich die Kinder verewigt.“ Denn auf den Bannern sind die ausgemalten Handabdrücke der Kinder zu sehen. Nach der Feier sollen sie für das 1000-jährige Jubiläum eingelagert werden und dann Erinnerungen aufleben lassen: „Wenn die heutigen Kinder dann hoffentlich das Jubiläum als die künftigen Erwachsenen beider Dörfer organisieren werden.“

Das erwartet die Besucher am Samstag:

14 Uhr: Kinderfest

16 Uhr: Familienkonzert

17 Uhr: offizielle Jubiläumseröffnung

18.30 Uhr: Live-Musik zum Biergarten

21.30 Uhr: Lichterfest

(Eden Sophie Rimbach)