Noch einen Konfuzius auf den Weg

Eschwege

+ © Brüder-Grimm-Schule So fein gemacht, kommen sie nicht wieder zusammen: Die Gymnasialklassen der Brüder-Grimm-Schule verabschiedeten sich in festlichem Rahmen von ihrer Schule. © Brüder-Grimm-Schule

126 Schülerinnen und Schüler haben die Brüder-Grimm-Schule in Eschwege verlassen. Die Besten unter ihnen sind bei den Feierlichkeiten geehrt worden.

Eschwege – In gleich drei Abschlussfeiern verabschiedeten sich nacheinander zuerst die Haupt- und Realschulklassen, zuletzt die Gymnasialklassen von ihrer Brüder-Grimm-Schule. Fünf oder sechs Jahre hatten sie sich angestrengt, viel Schweiß und manchmal auch Tränen hatte es gekostet, ihr Ziel zu erreichen.

Und so freuten sich alle, endlich ihre Zeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrerinnen und -lehrer zu erhalten. Diesmal konnten auch wieder alle Verwandten und Freunde ohne Beschränkungen als Gäste teilnehmen.

Zur Begrüßung ermutigte Schulleiterin Ute Walter die Schülerinnen und Schüler mit dem Gedicht „Die Ameisen“ von Joachim Ringelnatz, sich für die Zukunft anspruchsvolle Ziele zu setzen, doch immer auch bereit zu sein, diese anzupassen, wenn es nötig sein sollte.

Am Beispiel der Fischfang-Metapher von Konfuzius erläuterte sie zudem, welche Werkzeuge, Ressourcen und Motivationen für den künftigen Lebensweg entscheidend sind: „Ergreift die Bildungschancen, die sich euch bieten, engagiert euch, bleibt kritisch und wendet das Gelernte an, um weiterhin erfolgreich zu sein.“

In Anlehnung an Matthias Claudius wünschte Realschulzweigleiter Tobias Graf den Schülerinnen und Schülern, dass sie auf ihrem weiteren Lebensweg neue Gipfel und Höhen erklimmen und dann – wie jetzt – frei von oben und stolz auf das Erreichte zurückblicken mögen.

Auch Hauptschulzweigleiter Sven Zuber freute sich mit den Schülerinnen und Schüler, lobte sie für ihr Durchhaltevermögen insbesondere in der schwierigen Corona-Zeit und schloss mit den Worten: „Bleibt so, wie ihr seid, und werdet noch besser!“

Die Klassensprecher der sechs Abschlussklassen bedankten sich für die vielfältige Unterstützung in den vergangenen Schuljahren. Besonders eindrucksvolle Momente der gemeinsamen Schulzeit wurden den Gästen durch Fotostrecken oder Videos präsentiert.

In ihrer Eigenschaft als Schulsprecherin hob Hannah Hoberock zudem die gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium und der Schulleitung hervor. Auch Schulelternbeirätin Sabrina Hoberock-Liese steuerte ein Grußwort bei und machte deutlich, wie stolz jede und jeder Einzelne auf sich sein könne.

Auszeichnung für die Besten Schüler der Brüder-Grimm-Schule

Vor den Zeugnisausgaben wurden Loris Engel, Hannah Hoberock, David Köhler, Milena Lorenz, Max Pfläging und Chiara Wyszniewski für ihr besonderes soziales Engagement ausgezeichnet.

Die besten Leistungen erzielten Nikolaos Karvounis (1,9) und Luis Landgrebe (1,3) im Realschulzweig, Valentin Krel (1,8) und Chris Harbig (2,6) im Hauptschulzweig sowie Samuel Stück (1,3), Antoinette Toum (1,3) und Shania Szulinski (1,6) im Gymnasium.

Für den feierlichen Rahmen der Abschlussfeiern sorgte die Schulband. Mit „As it was“ (Harry Styles), „Set it fire“ (Adele) und „Auf das, was da noch kommt“ (nach Max Giesinger) bezauberten Kyra Ballinger, Luca Jagla und Mia Mutke gemeinsam mit Musiklehrerin Kerstin Knauft das Publikum. Die Gymnasialklassen hatten für ihre Feier zwei Songs einstudiert und ernteten reichlich Applaus für „Another Brick In The Wall“ (Pink Floyd) und „I Want It That Way“ (Backstreet Boys).

Für die nachfolgenden Generationen übergaben sie der Schule eine Bank für den Außenbereich und überreichten dem Förderverein eine großzügige Spende. Ihre Abschlusszeugnisse in der Hand, verabschiedeten sich die Abgänger 2023 nach jeweils einer guten Stunde glücklich und zufrieden, um demnächst eine Ausbildung zu beginnen oder weiterhin die Schulbank zu drücken. Zuvor aber kamen sie zur klasseninternen Abschlussfeier ein letztes Mal im Namen der Schule zusammen.

(Stefanie Salzmann)