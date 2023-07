Projektwoche am Oberstufengymnasium unter dem Motto „Wege in die Zukunft“

Von: Marius Gogolla

Teilen

Ein Teich auf dem Schulgelände: Im Rahmen der Projektwoche unter dem Motto „Wege in die Zukunft“ realisieren die Schüler des Oberstufengymnasiums verschiedene Projekte. © Oberstufengymnasium Eschwege

Hier entscheiden die Schüler, was sie lernen wollen und wie sie sich präsentieren - zum Abschluss der Projektwoche des Oberstufengymnasiums in Eschwege sind dann alle Besucher eingeladen.

Eschwege – Das Oberstufengymnasium (OG) in Eschwege wird 50 Jahre alt – und das feiern die Schüler und Lehrer im Rahmen einer Projektwoche unter dem Motto „Wege in die Zukunft“. In unterschiedlichen Projekten beschäftigen sich die Schüler mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Am Samstag findet dann ab 14 Uhr der Höhepunkt der Projektwoche statt – das Jubiläumsfest mit einem Markt und der Vorstellung der Projekte auf dem Schulhof.

„Die Planung haben wir Lehrkräfte größtenteils den Schülerinnen und Schülern überlassen“, sagt Christina Csenar, Deutsch- und Spanisch-Lehrerin am OG und verantwortlich für die Koordinierung der Projektwoche. „Die Schülerinnen und Schüler haben Gruppen gebildet, die eigeninitiativ arbeiten und ihre Projekte selbstständig umsetzen.“

17 Ziele

Orientierung für die Themen der Projekte geben die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Die im Jahr 2015 verabschiedete Agenda 2030 der Vereinten Nationen verpflichtet die Weltgemeinschaft zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft. Das Leitbild der Agenda 2030 ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren.

Das umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Die Agenda 2030 soll dabei die gemeinsame Verantwortung aller Akteure unterstreichen: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft – und jedes einzelnen Menschen. „Es ist Schule mal ganz anders“, sagt Csenar. „Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich fernab vom Unterricht mit wichtigen Themen und üben dabei viele praktische Tätigkeiten aus.“

Projekte

Unter anderem legen die Schüler einen Teich auf dem Schulgelände an. Die Gruppe „Schulhofumgestaltung“ geht die Begrünung des versiegelten und „doch recht grauen Schulhofes an“, so Csenar. Eine andere Gruppe erarbeitet ein Konzept für die attraktivere Gestaltung des Werra-Meißner-Kreises für Jugendliche. Zudem beschäftigen sich Schüler mit dem Radfahren im Werra-Meißner-Kreis. Beim Fest am Samstag werden sie einen Fahrrad-Parcours auf dem Schulhof aufbauen.

„Es gibt noch zahlreiche weitere Projekte, die von den Schülern umgesetzt worden sind“, sagt Csenar. „Bei der Jubiläumsfeier am Samstag können die Besucherinnen und Besucher sich alles anschauen und auch selbst aktiv werden.“ Der Samstag startet ab 10 Uhr mit einem Zweifelderball-Benefizturnier. Spontane Teilnehmer sind erwünscht. Auf einem Markt auf dem Schulhof werden, neben Essen und Getränken, nachhaltige Produkte zum Verkauf angeboten. Außerdem gibt es ab 16.15 Uhr eine Talkshow, in der ehemalige Schüler von ihrer Zeit am OG und ihrem weiteren Lebensweg berichten. (Marius Gogolla)

Service: Bereits heute findet ab 19.30 Uhr ein Vortragsabend mit ehemaligen Schülern in der Aula des OGs statt.