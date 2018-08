Open Flair 2018: Eschwege und seine Gäste sind in Feierlaune

Eschwege. Die Stimmung ist großartig an Tag 1 des Open Flairs in Eschwege: Bei der Hitze halten sich die Zuschauer vor der Bühne noch etwas zurück - richtig beliebt hingegen sind Wasserspiele auf dem Flair-Camping. Gleich steht die Band Dritte Wahl auf der Seebühne.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert - zuletzt um 20.32 Uhr. Zum Auftakt begeisterte das Lumpenpack auf der Seebühne - ihr Konzert um 16 Uhr war der offizielle Festival-Opener des Open Flairs. Kurz zuvor hatte bereits die Band Passepartout die Festivalbesucher zum Tanzen animiert.

+ Tanzen zum Auftakt: Bereits zu den ersten Konzerten auf der Seebühne waren zahlreiche gut gelaunte Festivalbesucher gekommen. © Stefanie Salzmann Die Stimmung ist bereits an Tag 1 des Open Flairs bombastisch. Gleich mit dem ersten Konzert von Passepartout wurde es voll an der Seebühne. Die Besucher tanzen in Vorfreude auf die anstehenden Festivaltage. Spätestens im Konfettiregen von Lumpenpack gab es dann bei den Fans kein Halten mehr.

Auf der Brückenstraße unterhalten die ersten Walkacts die Spaziergänger - die Stimmung in der Kreisstadt ist großartig - bei schönstem Sonnenschein.

Die Stimmung ist entspannt. Seit Dienstag bevölkern zahlreiche der rund 15.000 Flair-Camper die vom Open Flair eingerichteten Plätze vor den Toren der Kreisstadt - und haben sich dort gemütlich eingerichtet. Besucher Artjom Gasarov twitterte am Mittwoch: "So viele Menschen, so gute Atmosphäre!"

+ Walkact Seepferdchen an der Seebühne - gute Laune inklusive. © Stefanie salzmann Ein riskantes Rendevouz mit dem Seepferdchen-Ritter Hippocampus hatten Wiebke und Lisa Kühn aus Weidenhausen auf dem Seebühnengelände am Mittwochnachmittag. Der Zweite der grimmigen Geselle aus den Niederlanden war auch nicht weit.Für Erfrischung sorgen die Wasserstationen am Flair-Camping - hier kann man sich Wasser abzapfen. Fotos: Open Flair am Mittwoch

+ © Stefanie Salzmann Dass das Open Flair ein Musikfestival für jung und alt ist - das ist nichts Neues. So wundert es auch nicht, dass einige der Bewohner des angrenzenden Seniorenwohnheims an der Brückenstraße bereits einen Abstecher auf das Festival gemacht haben.Fühlen sich auf keinen Fall zu alt für Rock‘n roll: Ellen Ruth Hansold und Herbert Wagemann (Mitte) sowie Silvia, Lydia und Patrizia lassen sich den Opener Lumpenpack an der Seebühne nicht entgehen.

Auf dem Zeltplatz ist einiges los Annika und Kerstin aus Kassel stimmen sich mit bunten Bällchen auf die kommenden Flair-Tage ein.

+ © Michelle Funk Wasserspiele sind der Hit auf dem Platz: Neben selbstgebauten Wasserrutschen aus Planen sind auch Wasserbomben und Wasserpistolen bei diesen Temperaturen sehr beliebt. Auch Peter und Helmut sorgen für Erfrischung auf dem Campingplatz.

+ Beim Auftritt von The Menzingers war vor der Seebühne trotz der Hitze einiges los. © Harald Sagawe Bei der Hitze füllt sich der Platz vor der Seebühne nur langsam - bei The Menzingers eben sind die ersten Zuschauer aber schon richtig mitgegangen. Gleich um 19.30 Uhr steht die Rostocker Band Dritte Wahl auf der Bühne.

Und während die einen sich die Bands am ersten Festivaltag an der Seebühne ansehen, genießen die anderen die Stimmung in der Stadt und die Darbietungen der Walkacts und Kleinkünstler in der Eschweger Innenstadt. Unter anderem gab es dort heute schon ein komisches Tanztheater zu bestaunen.

Bühne frei für die freiwilligen Helfer - ohne sie geht nichts auf dem Flair

Beim Open Flair sorgen über 1000 Helfer im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf des Festivals: einer von ihnen ist Herbert Balentovic - der seit Anfang der 1990er-Jahre beim Flair dabei ist. Zuerst beim Bühnenaufbau, seit zwölf Jahren kümmert sich der heute 57-Jährige um die Mitarbeiterverpflegung.

+ Einst Bühnenbauer, heute für die Mitarbeiterverpflegung zuständig: Herbert Balentovic gehört zu dem Team, das hinter den Kulissen dafür sorgt, dass die Mitarbeiter mit leckerem Essen und kühlen Getränken versorgt werden. © Harald Sagawe

„Irgendwann stand Herbert unangemeldet in der Tür, seitdem gehört er dazu“, erinnert sich Festivalchef Alexander Feiertag an die erste Begegnung mit dem langjährigen Mitarbeiter. Herbert gehöre zur großen Open-Flair-Familie, sagt Feiertag. „Bei seiner Hochzeit waren die Crew-Mitglieder Trauzeugen.“

Coole Security: Tamara, Alex, Martin, KC und (liegend) Thomas sorgen für Ordnung auf dem Campingplatz.

