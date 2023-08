Der Campingplatz wird im Sprint erobert

Open Flair-Festival

+ © Gogolla, Marius Open Flair-Campingplatz. © Gogolla, Marius

Der Campingplatz des Open Flair-Festivals ist am Dienstagmittag, 8. August, eröffnet worden. Um kurz vor 12 Uhr haben die Securitys die Pforten für die Besucher geöffnet.

Innerhalb von wenigen Minuten waren die beliebten Plätze am vorderen Teil an der Grebendörfer Allee belegt. Die ersten Festival-Besucher hatten bereits seit sieben Uhr vor dem Haupttor des Campingplatzes gewartet.

Trotz des Regens in der Nacht zu Dienstag lief das Befüllen der Auto- und Wohnmobil-Campingflächen nach Plan, wie Erol Cengiz vom Open Flair-Campingplatz mitteilt.

Um die besten Plätze zu ergattern, sprinteten hunderte Besucherinnen und Besucher auf das Campingplatz-Gelände.

Das Musik-Programm startet am Mittwoch, 9. August, mit der Band Phileas in the Fog auf der Seebühne. Beginn ist um 15.15 Uhr. Ab Freitag, 11. August, treten dann Bands auf dem Festivalgelände auf dem Werdchen auf.

Die Besucherinnen und Besucher können bis Montag, 14. August, auf dem Campingplatz übernachten.

(Marius Gogolla)