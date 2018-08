Open Flair in Eschwege: Das Programm am Donnerstag

Eschwege. Auch am Open-Flair-Donnerstag gibt es wieder einiges zu erleben in Eschwege: Von brutal lautem Punk und Metal mit Elfmorgen über alternative Punk mit Kopfecho bis hin zu deutschen Hip-Hop und Indie mit Trailerpark.

Wir haben ein paar Höhepunkte des zweiten Festivaltages genauer unter die Lupe genommen:

Becks-Truck: Krachlauter Unfug (ab 14 Uhr, Campingplatz)

+ Campingplatz als Bühne: Elfmorgen hat da schon vor zwei Jahren zwei legendäre Shows gespielt. © Sonja Berg Der Bandname Elfmorgen ist selten bescheuert, und er verrät nichts von dem, was das Publikum erwartet, nämlich einen brutal lauten Sound irgendwo zwischen Punk und Metal sowie jede Menge Blödsinn.

Das Trio Elfmorgen kommt aus Frankfurt und war schon vor zwei Jahren da und spielte gleich zwei legendäre Shows auf dem Campingplatz; also kommt dabei, wenn es wieder einen Weltrekord im Schubkarre of Death gibt!

Die Band um den gut gelaunten Sänger und Gitarristen Andy, der auch ein beachtlicher Einpeitscher und Erzähler von Lügengeschichten ist, beackert seit rund 20 Jahren das Feld zwischen Punkrock und Fußballhymnen mit deutschen Texten, kann aber auch mal einen Reggae-Rhythmus unter seine Kurztexte legen. Zu guter Letzt gelangen die drei Herren auch noch zum „Rauch-Haus-Song“ von Ton Steine Scherben, ohne die Melodie auch nur zu streifen. Sehr einprägsam ist dabei der Elfmorgen-Song „Oberlippenbart“. (sb)

OF-Geheim-Tipp von Selina: Alternative Punk mit Kopfecho (15.30 Uhr, Seeühne)

Frischen deutschen Punk – wer hat Lust darauf? Das verspricht nämlich die Band Kopfecho und ein Abstecher zu ihrer Show heute Nachmittag auf der Seebühne ist eine absolutes Muss für alle Fans des Alternative Punk. In ihrer Heimat Düsseldorf haben sich die fünf Musiker zwischen Bands wie den Toten Hosen oder den Broilers bereits seit einiger Zeit einen Namen gemacht. In Deutschland starten Kopfecho jetzt mit ihrem neuen Album „Sehen/Hören/Fühlen“ durch.

Das kommt zwar offiziell erst morgen raus, doch als Flair-Besucher muss man nicht auf den Release warten. Die neuen Songs gibt’s schon heute – und das live und mit einer Show, die sicherlich keinen stillstehen lässt. Besonders markant: Die Stimme von Frontsängerin Amy – absolut geeignet für die lauten und die leisen Töne. Denn die schlagen Kopfecho gleichermaßen an: Ob motivierende Songs wie „Neue Wege“, rockige Lieder über die Liebe oder Songs, die Kritik an der Gesellschaft üben und klare Statements setzen – eines geht in den Texten von Kopfecho nie verloren: die Emotion. Und die ist es schließlich, die uns alle antreibt und eben auch zu Musik tanzen und feiern lässt. Wer sich Kopfecho heute um 15:30 Uhr auf der Seebühne anschaut, wird genau das tun. (sek)

„Freiheit durch Chaos“: Blackout Problems auf der Seebühne (19.30 Uhr)

+ Vier Jungs, eine Band: Blackout Problems begeistern mit neuen Liedern. © Ilkay Karakurt/nh Alternative Rock-Fans aufgepasst, diese Künstler dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Die Rede ist von Mario Radetzky, Marcus Schwarzbach, Michael Dreilich und Moritz Hammrich, besser bekannt unter ihrem Bandnamen Blackout Problems.

Nach ihren zwei letzten erfolgreichen Auftritten auf dem Open Flair 2013 und 2016 sind die vier Jungs aus München auch dieses Jahr wieder mit dabei und werden am Donnerstag ab 19.30 Uhr mächtig Stimmung auf der Seebühne machen.

Nach ihrem ersten Studioalbum Holy aus dem Jahr 2016 legten Blackout Problems dieses Jahr ein neues Album vor. Das heißt Kaos und wird von der Musikseite plus Musik in den höchsten Tönen gelobt. „Sie (haben) uns mit ihrem neuen Album mal wieder aus den Socken gehauen, denn sie haben wieder clever elektronische Elemente in ihren Gitarrensound integriert und sich so neu erfunden. Und wer diesen Spagat drauf hat, für den gibt es im Musik-Game immer eine Zukunft.“ Die Band selbst sagen über sich „wir glauben an Freiheit durch Chaos.“

Wer also Lust auf eine Mischung aus alternativem Rock und Elektronik hat, der sollte den Auftritt von Blackout Problems am Donnerstagabend fest in das eigene Festivalprogramm aufnehmen. (ej)

Vollkommen anders: The Bates kehren zum Flair zurück (21.45 Uhr, Weinzelt)

Mehrfach sind The Bates, die chartskompatible Punkband aus den 1990er-Jahren, beim Open Flair aufgetreten. Sie selbst bezeichneten das Festival in ihrer Heimatstadt auch als „ihr“ Festival. Über 20 Jahre nach dem letzten Auftritt kehren sie zum Open Flair zurück – in einer vollkommen neuen Konstellation.

+ Fühlt sich wohl in seinem bürgerlichen Leben: Frank Klubescheidt, Schlagzeuger der in den 1990er Jahren erfolgreichen Punkband The Bates, ist angekommen. © Harald Triller Frank Klubescheidt, der Drummer der Band, Gründungsmitglied und bis zum Schluss dabei, hat mit dem Kasseler Fernsehredakteur Christof Dörr ein Buch über die Bandgeschichte geschrieben. Das Werk, das noch nicht veröffentlicht ist, beschreibt Aufstieg und Fall der Band.

Im Weinzelt im Schlosspark lesen der Autor Christof Dörr und Frank „Klube“ Klubescheidt aus dem bislang unveröffentlichten Buch. Die ehemaligen Bandmitglieder Armin Beck und Thomas „Pogo“ Möller spielen dazu Bates-Hits. Noch ist das Buch nicht erschienen. Der Verleger will erst testen, wie groß die Nachfrage ist. Auf der Homepage www.schwarzkopf-verlag.net/bates kann man vorbestellen.

Massendefekt rockt die Seebühne (21 Uhr)

+ Waren schon oft auf dem Open Flair: die Jungs von Massendefekt. © WR-Archiv

Unzählig gute Erinnerungen hat die Band Massendefekt an ihre Auftritte beim Open Flair, und am heutigen Donnerstag werden bestimmt einige dazu kommen!

Ihre Musik mit deutschen Texten wird von der Band selbst als Punk & Roll bezeichnet. Die Inhalte sind hier von einem breiten Spektrum geprägt: Selbst- und gesellschaftskritisch, tragisch, emotional und ironisch.

Wir haben vorab im Interview mit Sänger und Gitarrist Sebi über das Festival, ihre Musik und AC/DC gesprochen.

Zum Sterben schön: Trailerpark auf der Seebühne (22.30 Uhr)

+ Alligatoah beim Open Flair 2017. © WR-Archiv Sterben kannst du überall: auf dem Schulhof, am Arbeitsplatz oder vor der Seebühne beim Open Flair 2018. Dafür sorgen wollen jedenfalls Alligatoah, Timi Hendrix, Basti und Sudden von der deutschen Hip-Hop-Indie-Gruppe Trailerpark. Natürlich nicht wirklich, aber an dieser Stelle sei gesagt: Eine große Portion Sarkasmus sollte jeder bei diesen Jungs in der Hosentasche tragen.

Falls es doch dazu kommt: Für alle Notfälle haben die Rapper aber immer einen vollgepackten Erstehilfe-Koffer mit vielen Melodien zum Mitsingen und Beats zum Mittanzen dabei. Also habt keine Scheu davor, das Spektakel live zu er- und überleben.(mf)

Die Running Order vom Donnerstag, 9. August 2018, auf dem Open Flair: