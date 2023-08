Mola im Interview: Sie stehen auf Strandurlaub und die letzte Zuschauerreihe

Von: Kim Hornickel

Sängerin Isabella Streifeneder und ihre Band sind Mola. Dazu gehört auch ihr Partner, Markus Sebastian Harbauer (Bild). Am Donnerstag standen sie auf der Open-Flair-Bühne. © Kim Hornickel

Sängerin Isabella Streifeneder und ihre Band sind Mola. Dazu gehört auch Markus Sebastian Harbauer, der 30-Jährige ist mit Streifeneder zusammen, Produzent der Band und gleichzeitig Bassist bei Mola.

Den Bandnamen hat sich Streifeneder von ihrer Mutter abgeschaut – Mola ist ihr Nachname. Seit 2017 macht die Indiepop-Band aus München nun schon gemeinsam Musik und ist auch privat ganz dicke. Jetzt waren sie auf dem Open Flair zu Gast.

Wart ihr schon mal in Eschwege?

Harbauer: Ich habe gerade eine Facebook-Erinnerung bekommen, dass ich exakt vor zehn Jahren auf den Tag schon mal in Eschwege war. Damals mit der Band „Exklusive“. Und ich erinnere mich daran, dass wir schon damals nicht genau wussten, wo wir lang müssen.

Ist das Open Flair ein großes Festival für euch?

Streifeneder: Wir beide haben eben noch gemunkelt, dass es ein sehr großes Festival ist. Und wen ich mir das Line-Up so anschaue, es ist ein geiles Festival. Hier gibt es viel zu sehen. Mega, dass es so zentral ist, mit all den Ständen. Und das Flair ist ja auch das Pendant zum Taubertal-Festival, da gibt es ja eine Kooperation und das Line-Up ist ähnlich.

Und wie ist das bei euch in der Band, wie nah steht ihr euch?

Übermorgen fahren wir nach Heidelberg, da wohnt die Familie von unserem Keyboarder. Wir kennen uns alle ewig und spielen lang zusammen und es ist sehr familiär in der Band. Zu Geburtstagen sind alle eingeladen. Und wenn wir in der Nähe von Heidelberg sind und kein Hotel haben, dann übernachten wir auch dort.

Feiert ihr selbst gerne?

Streifenender: Ich feier nicht so gern Geburtstag, weil ich das mega stressig finde, Gastgeber zu sein. Aber ich habe das Glück, das Markus im selben Monat Geburtstag hat und wenn er feiert, bin ich so undercover dabei.

Und steht ihr lieber vor der Bühne oder auf der Bühne?

Beide: Auf der Bühne! Streifeneder: Also ich liebe es auf Konzerte zu gehen, aber als Gast auf einem Festival finde ich es schwierig, Menschen tagelang um mich zu haben. Aber ich habe es auch nie probiert, vielleicht hätte ich das mal tun sollen. Harbauer: Ich finde es mittlerweile ganz cool beim Konzert hinten zu stehen, da hat man viel mehr Platz.

Seid ihr Früh- oder Spätaufsteher?

Streifenender: Früh! Ich mag es, wenn es noch früh ist, dann ist der Tag so unverdorben und ich denke mir: Der Tag kann geil werden. Da bin ich auch am kreativsten.

Harbauer: Ich war lange Zeit ein Spätaufsteher, ich stehe inzwischen aber auch früh auf, trotzdem bin ich mittags eher kreativ.

Seid ihr eher Stubenhocker oder Frischluftfanatiker?

Streifeneder: Ich habe gerade von Markus ein Fahrrad zum Geburtstag bekommen. Damit bin ich total gerne unterwegs. Aber klar haben wir als Band auch ein Auto. Draußen sein ist schon geil.

Und im Urlaub? Seid ihr Strandfans oder Bergsteiger?

Streifenender: Strand. Ich liebe es, am Strand zu sein. Wir waren zwei Mal auf Kreta, aber vielleicht haben wir das im Alter so, dass wir dann 25 Jahre an den gleichen Ort fahren. Jetzt wollen wir uns aber erst mal verschiedene Strände anschauen.

Und wo komponiert es sich am besten?

Streifenender: Im Studio tatsächlich. Markus hat ein Studio in München und da machen wir Sessions und versuchen kreativ zu sein.

Welche Musik hört ihr gern?

Streifenender: Das erste Album, das ich gehört habe ist von den Fugees, über Hildegard Knef – das ist nicht genrebezogen. Harbauer: Ich habe auch mal Phasen, in denen ich wenig Musik höre, weil mich gerade wenig catcht.

