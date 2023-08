Die Sportfreunde Stiller: Sie sind wieder da

Von: Theresa Lippe

Sie spielen bereits zum fünften Mal beim Eschweger Kultfestival Open Flair: Bassist Rüdiger „Rüde“ Linhof (links) und Sänger Peter Brugger bilden zwei Drittel der Band Sportfreunde Stiller. © Theresa Lippe

Nach sechs Jahren Pause sind sie zurück: Die Sportfreunde Stiller sind mit einem neuen Album am Start, wollen aber auch ihre beliebten Klassiker auf der Seebühne dem Flair-Publikum präsentieren. Wir haben mit Sänger Peter Brugger und Bassist Rüdiger „Rüde“ Linhof darüber gesprochen, was sie in der Pause gemacht haben, ob die Fußballfans auch einen Hit für die deutsche Frauenmannschaft schreiben werden und ob ihnen ihr Hit „Ein Kompliment“ eigentlich inzwischen zu den Ohren raushängt.

Ihr habt zum ersten Mal 2002 beim Open Flair gespielt. Wie ist es, auch 21 Jahre später noch vor großem Publikum in Eschwege zu spielen?

Peter: Es ist total schön. Uns verbinden viele tolle Erinnerungen mit dem Open Flair. Es ist ein tolles, gewachsenen Festival das Bestand hat und einfach gesund wächst. Die Musikauswahl ist auch immer bunt gemischt.

Bei eurem ersten Mal OF seid ihr gerade auf der Erfolgswelle von eurem Hit „Ein Kompliment“ geschwommen. Warten die Fans noch heute auf den Song?

Peter: Das Lied ist irgendwie unglaublich. Es bleibt einfach da und die Leute ticken immer aus, wenn wir es anspielen. Wir haben damals ein kleines Liedchen geschrieben und nie gedacht, dass es mal so krass erfolgreich wird. Es ging raus in die Welt und bedeutet anscheinend sehr vielen Leuten etwas. Sie verbinden damit ihre erste Liebe oder das Zusammenbleiben einer Liebe. Ich bin diesem kleinen Stück Musik echt dankbar.

Ihr habt den Song inzwischen unzählige Male gespielt – hängt er euch inzwischen zu den Ohren heraus?

Peter: Es gab andere Lieder, die sind irgendwann verloren gegangen. Die haben wir am Anfang vielleicht gerne gespielt, aber dann haben sie für uns an Bedeutung verloren. Aber bei „Ein Kompliment“ hab ich mir noch nie gedacht, dass es mich langweilt.

Also macht der Hit noch Spaß?

Peter: Ja, das ist großes Glück, weil es natürlich auch passieren kann, dass ein Hit keinen Spaß mehr macht. Aber ich bin froh, dass wir viele Lieder haben, die uns Spaß machen und auch den Leuten viel Freude bereiten.

Zum Beispiel?

Peter: Bei „Siehst du das genauso“ ist immer eine schöne Atmosphäre. Mir persönlich macht auch „Wie lange sollen wir noch warten“ immer sehr viel Spaß.

Ihr habt sechs Jahre Pause gemacht. Was habt ihr in der Zeit so angestellt?

Peter: Ich war viel zuhause, habe mich mit dem Alltag beschäftigt und Zeit mit meiner Familie verbracht. Es war toll für mich mitzuerleben, wie mein Kind aufwächst und zu ihm eine enge Beziehung aufzubauen. Andererseits war es keine einfache Zeit, weil Flo und Rüde gerne weiter gemacht hätten, aber ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine gute Energie mehr und wusste nicht, welches Projekt wir noch hätten aufstellen können. Aber zum Glück sind wir jetzt wieder zusammen gekommen.

Rüde: Es war so eine lange Zeit – ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht, Urlaub gemacht und eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich ein bisschen um mich gekümmert. Mit Freunden habe ich außerdem ein Start-up gegründet. Jetzt bin ich aber wahnsinnig froh, dass wir wieder zusammen auf der Bühne stehen.

Dass ihr große Fußballfans seid, spiegelt sich auch in vielen eurer Lieder wieder. Wann kommt der Hit für die Frauen-Nationalmannschaft?

Rüde: Wir hatten eine kleine Umdichtung von unserem Lied „54, 74, 90, 2010“, das war schon witzig. Wir versuchen uns aber inzwischen auch ein bisschen von dem Thema fernzuhalten.

Peter: Wir haben den Fußballhymnen inzwischen aber ein bisschen abgeschworen. Die Wahrscheinlichkeit ist also eher gering. Aber falls noch mal was kommt – dann natürlich für die Damen.

Ihr habt ein neues Album – welche Songs davon spielt ihr am liebsten live?

Peter: Als Opener unserer Konzerte haben wir jetzt immer „Scheiß auf schlechte Zeiten“ gespielt. Das hat sich gut als Einstieg entwickelt. „Wächter“ ist auch ein wichtiges Lied geworden.

Rüde: „Du bist eine Bank“ macht auch großen Spaß, „Jeder nur ein X“ spielen wir auch super gerne live.

Peter: „Wächter“ ist so besonders, weil wir uns erst nicht sicher waren, ob das bei Festivals gut ankommt, aber es ist immer ein toller Moment.

Verspürt ihr nach den vielen großen Hits jetzt Erfolgsdruck, mit eurem neuen Album ähnlich abliefern zu müssen?

Peter: Als wir uns nach der Pause wiedergetroffen haben, um Musik zu machen, war schnell klar: der Sportfreunde-Geist darf nicht sterben. Da kam auch schnell Lust auf, wieder neue Musik zu schreiben. An Abliefern habe ich da nicht gedacht, sondern eher Lust gehabt, etwas Neues zu machen. Wir haben auch während der Album-Produktion nicht live gespielt, das kam erst danach. Jetzt spielen wir wieder viel live, deshalb bin ich gespannt, was für Ideen dabei entstehen.

Rüde: Ich hatte bei der Platte das Gefühl, dass es tatsächlich nur darum geht, wie wir miteinander in die Spur kommen und wie wir uns zuhören und Lieder schreiben. Wir waren ja in einem Status, in dem es uns gar nicht mehr so richtig gab. Das war alles so weit weg, dass jeder Moment, den wir jetzt miteinander verbringen, plötzlich eine tolle Überraschung wurde. Und jetzt merke ich inzwischen bei den Konzerten: Geil, ich habe wieder Bock auf mehr. Es macht einfach Spaß, gute Vibes mit den Leuten zu teilen. Das will ich die nächsten 20 Jahre noch machen. (Theresa Lippe)

Die Sportfreunde Stiller Sportfreunde Stiller ist eine seit 1996 bestehende deutsche Indie-Rock-Gruppe aus Bayern. Die Band besteht aus Sänger Peter Brugger (50), Bassist Rüdiger „Rüde“ Linhof (50) und Schlagzeuger Florian „Flo“ Weber (49, siehe Foto). Sie sind bekannt durch ihre Hits „Ein Kompliment“, „Ich, Roque“ und „54, 74, 90, 2010“. Am 11. November 2022 erschien ihr achtes Studioalbum „Jeder nur ein X“. tli