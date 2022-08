Open Flair: Heute startet das Programm im Kleinkunstzelt

Innen- & Außenbeckenminister: Abgedrehte Anekdoten vom Beckenrand präsentiert Bademeister Schaluppke. © Schöggl

Das Flair bietet Unterhaltung für jeden Geschmack: Am heutigen Donnerstag startet das Kleinkunst-Programm. Comedy und Kabarett gehören eben auch zum Open Flair.

Eschwege - Nicht nur Festivalbands, sondern auch aufstrebende Künstler, regionale Ensembles, DJs und freie Künstler werden geboten. Für Liebhaber fernsehreifer Comedy, tiefsinnigen Kabaretts oder kreativer Formationen ist das Kleinkunstzelt ein etabliertes Highlight. Den ersten Auftritt gibt es am Donnerstagnachmittag.

Von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend sorgt ein künstlerisches Feuerwerk für Lachfalten und den ein oder anderen tiefsinnigen Gedanken. Das Ten Sing Hessenprojekt (Do., 16.45 Uhr) ist ein Zusammenschluss der motiviertesten Ten Singer Nordhessens, die sich nach einer intensiven Probenwoche auf Deutschlandtournee befinden und eine kreative Bühnenshow aus freiem Theater, Tanz und Musik bieten. Johann König (Do., 19.00 Uhr) ist eine Institution in der deutschen Comedy-Szene. Der Choleriker ist für seine exzentrischen Interjektionen trotz hitziger Gleichgültigkeit bekannt und philosophiert mit gekonntem Pessimismus über das Leben, den Auszug der Kinder und die Launen der Gesellschaft.

Frank Goosen (Fr., 16.15 Uhr) sentimentiert virtuos über die Trends der 80er, während er charakterlich die Atmosphäre eines historischen Pubs verstreut. Florian Schroeder (Fr., 20.15 Uhr) ist ein Kabarettist der klassischen Art: Mit Scharfsinn geht er Trends und Gesellschaftsströmungen gedankenreich auf den Grund. Gesprächskultur, Verschwörungstheorien, Influenzer, aber auch die Weltpolitik bleiben nicht verschont. Er reflektiert, statt zu provozieren und plädiert, mal „den Resetknopf zu drücken“.

Samstagnachmittag bietet die Puppenspielkompanie Handmaids (Sa., 12.30 Uhr) ein Programm für die jüngsten Gäste: ‘Rotkäppchen mal anders’ lautet das Motto. Konrad Stöckel (Sa., 16.00 Uhr) lockt Familien mit einer abgedrehten Wissenschaftshow, verrückten Experimenten und Albert-Einstein-Look ins Kleinkunstzelt. Katinka Buddenkotte (Sa., 18.00 Uhr) vertritt den traditionellen Moderator Bernd Gieseking und blickt mit Christian Bartel und Thomas C. Breuer auf Highlights der Satirerubrik der Tageszeitung TAZ – Kurzweiligkeit gepaart mit globalem Intellekt. Wer schrille Comedy-Queens sucht, findet mit Suchtpotenzial (Sa., 22.30 Uhr) die rabenschwarze, derbe und neurotische Krönung. Das Pendant bietet Mirja Regensburg (So., 15.45 Uhr) mit einer gesalzenen Hommage an Geschlechterstereotypen; sie ist ein Statement der weiblichen Comedy. Bademeister Schaluppke (So., 17.45 Uhr) ist bekannt für cholerische Anekdoten und Disziplinarverfahren vom Beckenrand und bietet mit dem Musik-Comedy-Duo Reis Against The Spülmaschine (So., 19.45 Uhr) den krönenden Abschluss.

Das komplette Programm findet ihr hier. (Lorenz Schöggl)