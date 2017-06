Eschwege. Das Open Flair in Eschwege ist zum zehnten Mal in Folge ausverkauft. Wer jetzt noch ein Ticket haben möchte, kann nur noch auf Rückläufer aus noch nicht bezahlten Reservierungen hoffen.

Die letzte Zahlungsfrist dafür läuft am Mittwoch aus. „Vermutlich werden wir dann maximal einige hundert Eintrittskarten erneut in den Verkauf geben können“, kündigt Geschäftsführer Alexander Feiertag an.

Das Festival findet vom 9. bis 13. August statt. Mit 150 Auftritten an verschiedenen Orten gastieren mehr Künstler als je zuvor in der Kreisstadt. Die Musikbands sind nahezu vollständig engagiert. „Für den Eröffnungskünstler sind wir noch in Verhandlungen“, sagt Feiertag. Wie im vergangenen Jahr erstmals angeboten, soll der Auftakt in das fünftägige Festivalprogramm am Mittwochnachmittag mit einer nicht ganz unbekannten Band bestritten werden. Die Band für die Eröffnung des Freitags wird gerade gesucht. Das Medienwerk hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 50 Bands beteiligt hatten. Mit fünf Gruppen wurden Videos produziert, die jetzt zur Abstimmung stehen.

Weitere Neuerungen beim Festival in gut zwei Monaten sind eine Liedermacher-Bühne auf dem Hof des E-Werks und ein Elektro-Garten zwischen Campingplatz und Seebühne.